Sprzęt

Znasz się na podkręcaniu? Możesz zgarnąć 35 000 złotych

To jedna z tych okazji, gdzie za sprawą dość niszowego hobby można zdobyć sławę, pieniądze oraz udać się na drugi koniec świata.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 14:29
0
Tajwańska firma G.SKILL, znana głównie z najwydajniejszych modułów RAM, oficjalnie zapowiedziała dziesiątą edycję prestiżowych zawodów OC World Cup 2026. Tegoroczna odsłona konkursu przyciąga uwagę nie tylko rangą wydarzenia, ale też pulą nagród sięgającą 40 tysięcy dolarów, z czego aż 10 tysięcy dolarów trafi do zdobywcy pierwszego miejsca.

Kwalifikacje odbędą się na platformach Intela

Mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wydarzeń w świecie ekstremalnego overclockingu. Co roku rywalizują w nim najlepsi entuzjaści z całego świata, a finał rozgrywany jest na żywo podczas targów Computex w Tajpej. W 2026 roku decydujące starcia ponownie odbędą się na stoisku G.SKILL, gdzie zawodnicy będą korzystać z chłodzenia ciekłym azotem, pozwalającego osiągać temperatury rzędu -196°C.

Rywalizacja podzielona jest na trzy etapy. Wszystko rozpocznie się od kwalifikacji online, które potrwają od 15 lutego do 23 marca 2026 roku. Najlepsza dziewiątka awansuje do fazy eliminacji na żywo, zaplanowanej na 2-4 czerwca, a wielki finał odbędzie się 5 czerwca.

Kwalifikacje internetowe zostaną przeprowadzone na platformie HWBOT. Uczestnicy będą musieli korzystać z modułów DDR5 marki G.SKILL oraz platform Intel Z790 lub Z890. Próby obejmą m.in. maksymalne taktowanie pamięci oraz popularne benchmarki, takie jak 7-zip, PYPrime 32B, SuperPi 32M czy Y-Cruncher 2.5B.

OC Tajwan G.Skill podkręcanie LN2 ciekły azot Computex 2026
Zródła zdjęć: G.SKILL
Źródła tekstu: G.SKILL, oprac. własne