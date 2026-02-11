Ratunek z Chin nie nadzejdzie. Chęć zysku wygrała

Chiński producent pamięci ChangXin Memory Technologies coraz śmielej wchodzi do gry o najbardziej zaawansowany i dochodowy segment rynku DRAM. Jednak wbrew nadziejom graczy, którzy liczyli na zalew tanich modułów z Państwa Środka i złagodzenie niedoborów, nowe informacje sugerują, że priorytety firmy są zupełnie inne.

To niezbędny krok by uniezależnić się od NVIDII

Z najnowszych doniesień wynika, że CXMT planuje przeznaczyć około 20% swoich mocy produkcyjnych na HBM3. W praktyce oznacza to nawet 60 tysięcy wafli krzemowych skierowanych do segmentu pamięci dla akceleratorów AI. To jasny sygnał, że spółka chce wykorzystać gigantyczny popyt generowany przez chiński rynek sztucznej inteligencji.

W Chinach zapotrzebowanie jest szczególnie wysokie, bo kraj został odcięty od najnowszych rozwiązań koreańskich i amerykańkich producentów. Co ciekawe, w przypadku Huawei wąskim gardłem przy skalowaniu produkcji akceleratorów AI nie są już same układy logiczne, lecz właśnie dostęp do pamięci. Firma opiera się w dużej mierze na zapasach zgromadzonych jeszcze przed wprowadzeniem restrykcji eksportowych.

Jednak wejście w HBM3 to dla CXMT ogromne wyzwanie technologiczne. Chiński producent nie ma dostępu do maszyn EUV, co oznacza konieczność stosowania złożonego wielokrotnego naświetlania. To z kolei rodzi pytania o uzyski, koszty i opłacalność całego procesu. Z drugiej strony, nawet częściowy sukces w tym obszarze byłby dla Chin przełomem i mógłby znacząco wesprzeć rozwój krajowych akceleratorów.

Równolegle CXMT prowadzi rozmowy z globalnymi producentami komputerów. Jego moce w zakresie klasycznych DRAM są atrakcyjne dla firm szukających alternatywnych źródeł dostaw. Na razie rozmowy pozostają na etapie walidacji, ale ewentualny przełom w produkcji HBM może sprawić, że większa część zdolności wytwórczych zostanie przekierowana właśnie do segmentu pamięci o wysokiej wydajności.