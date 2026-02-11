Tech

Ratunek z Chin nie nadzejdzie. Chęć zysku wygrała

Firmy jak Huawei czy Cambricon potrzebują wydajnych pamięci, a konsumenci schodzą na dalszy plan. Wszystko po to by utrzymać się w wyścigu AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:20
Ratunek z Chin nie nadzejdzie. Chęć zysku wygrała

Chiński producent pamięci ChangXin Memory Technologies coraz śmielej wchodzi do gry o najbardziej zaawansowany i dochodowy segment rynku DRAM. Jednak wbrew nadziejom graczy, którzy liczyli na zalew tanich modułów z Państwa Środka i złagodzenie niedoborów, nowe informacje sugerują, że priorytety firmy są zupełnie inne.

To niezbędny krok by uniezależnić się od NVIDII

Z najnowszych doniesień wynika, że CXMT planuje przeznaczyć około 20% swoich mocy produkcyjnych na HBM3. W praktyce oznacza to nawet 60 tysięcy wafli krzemowych skierowanych do segmentu pamięci dla akceleratorów AI. To jasny sygnał, że spółka chce wykorzystać gigantyczny popyt generowany przez chiński rynek sztucznej inteligencji.

W Chinach zapotrzebowanie jest szczególnie wysokie, bo kraj został odcięty od najnowszych rozwiązań koreańskich i amerykańkich producentów. Co ciekawe, w przypadku Huawei wąskim gardłem przy skalowaniu produkcji akceleratorów AI nie są już same układy logiczne, lecz właśnie dostęp do pamięci. Firma opiera się w dużej mierze na zapasach zgromadzonych jeszcze przed wprowadzeniem restrykcji eksportowych.

Jednak wejście w HBM3 to dla CXMT ogromne wyzwanie technologiczne. Chiński producent nie ma dostępu do maszyn EUV, co oznacza konieczność stosowania złożonego wielokrotnego naświetlania. To z kolei rodzi pytania o uzyski, koszty i opłacalność całego procesu. Z drugiej strony, nawet częściowy sukces w tym obszarze byłby dla Chin przełomem i mógłby znacząco wesprzeć rozwój krajowych akceleratorów.

Równolegle CXMT prowadzi rozmowy z globalnymi producentami komputerów. Jego moce w zakresie klasycznych DRAM są atrakcyjne dla firm szukających alternatywnych źródeł dostaw. Na razie rozmowy pozostają na etapie walidacji, ale ewentualny przełom w produkcji HBM może sprawić, że większa część zdolności wytwórczych zostanie przekierowana właśnie do segmentu pamięci o wysokiej wydajności.

Dla graczy oznacza to jedno. Scenariusz, w którym chińskie pamięci zalewają rynek w niskich cenach i łagodzą niedobory, staje się coraz mniej realny. Jeśli CXMT postawi na HBM3 dla AI, segment konsumencki może nigdy nie doczekać się oczekiwanego wsparcia.

AI chiny sztuczna inteligencja DRAM HBM HBM3 CXMT Huawwei
