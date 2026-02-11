Sukces w 1 dzień. Zawojował Netflixa w 2025, ale to dopiero początek

"Dzikość" podbiła serca widzów Netflixa

Ten thriller kryminalny, opowiadający o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Śledztwo w sprawie śmierci młodej kobiety w Parku Narodowym Yosemite sprawia, że musi on stawić czoła nie tylko mrocznym sekretom parku, ale także i demonom przeszłości.

Tym, którzy jakimś cudem serialu nie widzieli, przypomnijmy krótko tylko, że scena z turystką, którą zaczyna się pierwszy odcinek, została określona w mediach społecznościowych, jako jedna z bardziej chwytających za serce, jaką ostatnio mieliśmy okazję widzieć. Nie dość, że została ona fenomenalnie nakręcona, to jeszcze zapiera dech w piersiach. I to nie tylko, niektórych może przyprawić o prawdziwy lęk wysokości. W dalszym ciągu nie bardzo chcemy spojlerować, zatem zachęcamy do obejrzenia pierwszego sezonu na Netflixie.

"Dzikość" zadebiutowała 17 lipca 2025 roku i w momencie stała się wakacyjnym hitem platformy. Decyzja o nakręceniu drugiego sezonu wydaje się całkiem oczywista i wręcz wyczekiwana.

Drugi sezon "Dzikości" przeniesie nas na Hawaje

Ale nie liczmy na to, że Kyle będzie miał tam spokój i relaks. Wręcz przeciwnie. Bohater tym razem nie będzie działał na swoim terytorium, ale zostanie wezwany do zbadania tajemniczej śmierci w Parku Narodowym Wulkanów Hawajskich. Zmiana scenerii oznacza, że będzie on czuł się znacznie mniej swobodnie w nowym otoczeniu. Twórcy obiecują, że za każdym razem, kiedy zbłądzi, widz będzie potykał się razem z nim. Będzie to i dla oglądających, nowe doświadczenie.

W drugim sezonie do ponurego agenta Kyle'a Turnera dołączy nowa obsada przyjaciół i wrogów - pojawi się Shea Whingham (Formuła 1) oraz Kelly Hu (BMF). Tym razem na posiwiałego weterana parków narodowych będzie czekała zupełnie nowa zagadka do rozwiązania. Whigham wcieli się w biznesmena Raya Burkarta, pogrążonego w żałobie ojca, który kłóci się z Turnerem odnośnie śledztwa w sprawie morderstwa syna. Kelly Hu z kolei zagra Awapuhi, urodzoną i wychowaną na Hawajach. Bohaterka ostatnie lata spędziła na Oahu, zmagając się ze śmiercią syna. Teraz wraca na wyspę, aby zmierzyć się z przeszłością.

Jestem absolutnie zachwycony, że mamy szansę na stworzenie kolejnego sezonu "Dzikości". Odzew na pierwszy sezon świadczy o niesamowitym wysiłku włożonym przez naszą ekipę w stworzenie czegoś naprawdę wyjątkowego. Nie mogę się doczekać, aż zabiorę Kyle'a w kolejną podróż. powiedział w oświadczeniu Eric Bana.