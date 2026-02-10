HBO Max i Disney+ gonią Netflixa. Już prawie go widzą z daleka

Co więcej, wydają się rozpędzać na tyle, że to Netflix będzie musiał się jeszcze bardziej starać, aby przytrzymać przy sobie widza. Bowiem od niego użytkownicy zdają się wraz z początkiem roku nieznacznie uciekać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyniki platform VOD faktycznie lekko zaskakują

W grudniu Netflix miał nieco lepsze wyniki niż w styczniu 2026 (przynajmniej jeśli chodzi o Real users), ale że nic nie znika w próżni, w styczniu to co zmalało Netflixowi, urosło konkurencji. I tak średnio o milion użytkowników podskoczyło HBO, Disney+ , a także Prime Video. Netflix nadal pozostaje liderem na polskim rynku streamingowym, ale jego dominacja stopniowo jest zmniejszana przez konkurencję, szczególnie dwóch pierwszych z wymienionych platform.

Badanie Mediapanel; styczeń 2026-grudzień 2025; Real Users

Oczywiście, byłoby grubą przesadą, gdyby z zestawienia wynikało, że gonią Netflixa, aż się kurzy. Ale trzeba przyznać, że już prawie go widzą. Przynajmniej z oddali. Nie najgorzej się miewa również platforma Prime Video, która po cichutku depcze konkurentom po piętach.

Pisząc o Netflixie nie sposób przemilczeć kwestię głośnego przejęcia przez niego części koncernu Warner Bros. Discovery, w tym HBO Max, które zostało ogłoszone w grudniu 2025. Wszystko to już spowodowało falę spekulacji o tym, jak taka koncentracja wpłynie na zabicie innych platform VOD, a także kin. Niemniej jednak, wydane w ten sposób 72 miliardy dolarów (lub 82 miliardy z uwzględnieniem długu przejętej spółki), stanowią jedną z największych transakcji w historii branży rozrywkowej.

Netflix jeszcze pokaże pazur