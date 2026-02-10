Rozrywka

HBO Max i Disney+ gonią Netflixa. Już prawie go widzą z daleka

Większość z nas lubi zestawienia, a już w szczególności, jeśli chodzi o wyniki platform VOD. Najnowsze dane z Mediapanelu nie pozostawiają wątpliwości - HBO Max oraz Disney+ mają się coraz lepiej i przybywa im użytkowników.

Anna Kopeć (AnnaKo)
13:57
2
HBO Max i Disney+ gonią Netflixa. Już prawie go widzą z daleka

Co więcej, wydają się rozpędzać na tyle, że to Netflix będzie musiał się jeszcze bardziej starać, aby przytrzymać przy sobie widza. Bowiem od niego użytkownicy zdają się wraz z początkiem roku nieznacznie uciekać. 

Wyniki platform VOD faktycznie lekko zaskakują

W grudniu Netflix miał nieco lepsze wyniki niż w styczniu 2026 (przynajmniej jeśli chodzi o Real users), ale że nic nie znika w próżni, w styczniu to co zmalało Netflixowi, urosło konkurencji. I tak średnio o milion użytkowników podskoczyło HBO, Disney+ , a także Prime Video. Netflix nadal pozostaje liderem na polskim rynku streamingowym, ale jego dominacja stopniowo jest zmniejszana przez konkurencję, szczególnie dwóch pierwszych z wymienionych platform.

HBO Max i Disney+ gonią Netflixa. Już prawie go widzą z daleka
Badanie Mediapanel; styczeń 2026-grudzień 2025; Real Users

Oczywiście, byłoby grubą przesadą, gdyby z zestawienia wynikało, że gonią Netflixa, aż się kurzy. Ale trzeba przyznać, że już prawie go widzą. Przynajmniej z oddali. Nie najgorzej się miewa również platforma Prime Video, która po cichutku depcze konkurentom po piętach. 

Pisząc o Netflixie nie sposób przemilczeć kwestię głośnego przejęcia przez niego części koncernu Warner Bros. Discovery, w tym HBO Max, które zostało ogłoszone w grudniu 2025. Wszystko to już spowodowało falę spekulacji o tym, jak taka koncentracja wpłynie na zabicie innych platform VOD, a także kin. Niemniej jednak, wydane w ten sposób 72 miliardy dolarów (lub 82 miliardy z uwzględnieniem długu przejętej spółki), stanowią jedną z największych transakcji w historii branży rozrywkowej. 

Netflix jeszcze pokaże pazur

Przejęcie tego typu otwiera Netflixowi dostęp do takich hitów jak "Gra o tron", "Przyjaciele", "Harry Potter" oraz produkcje DC, czyli kasowych pozycji, które monetyzują się niczym prawdziwe złoto. Proces przejęcia ma zająć 12-18 miesięcy od ogłoszenia w grudniu 2025 roku. Będziemy mieli zatem jeszcze wiele okazji do obserwowania wyników w Mediapanelu i innych zestawień. 

telepolis
