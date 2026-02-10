HBO Max i Disney+ gonią Netflixa. Już prawie go widzą z daleka
Większość z nas lubi zestawienia, a już w szczególności, jeśli chodzi o wyniki platform VOD. Najnowsze dane z Mediapanelu nie pozostawiają wątpliwości - HBO Max oraz Disney+ mają się coraz lepiej i przybywa im użytkowników.
Co więcej, wydają się rozpędzać na tyle, że to Netflix będzie musiał się jeszcze bardziej starać, aby przytrzymać przy sobie widza. Bowiem od niego użytkownicy zdają się wraz z początkiem roku nieznacznie uciekać.
Wyniki platform VOD faktycznie lekko zaskakują
W grudniu Netflix miał nieco lepsze wyniki niż w styczniu 2026 (przynajmniej jeśli chodzi o Real users), ale że nic nie znika w próżni, w styczniu to co zmalało Netflixowi, urosło konkurencji. I tak średnio o milion użytkowników podskoczyło HBO, Disney+ , a także Prime Video. Netflix nadal pozostaje liderem na polskim rynku streamingowym, ale jego dominacja stopniowo jest zmniejszana przez konkurencję, szczególnie dwóch pierwszych z wymienionych platform.
Oczywiście, byłoby grubą przesadą, gdyby z zestawienia wynikało, że gonią Netflixa, aż się kurzy. Ale trzeba przyznać, że już prawie go widzą. Przynajmniej z oddali. Nie najgorzej się miewa również platforma Prime Video, która po cichutku depcze konkurentom po piętach.
Pisząc o Netflixie nie sposób przemilczeć kwestię głośnego przejęcia przez niego części koncernu Warner Bros. Discovery, w tym HBO Max, które zostało ogłoszone w grudniu 2025. Wszystko to już spowodowało falę spekulacji o tym, jak taka koncentracja wpłynie na zabicie innych platform VOD, a także kin. Niemniej jednak, wydane w ten sposób 72 miliardy dolarów (lub 82 miliardy z uwzględnieniem długu przejętej spółki), stanowią jedną z największych transakcji w historii branży rozrywkowej.
Netflix jeszcze pokaże pazur
Przejęcie tego typu otwiera Netflixowi dostęp do takich hitów jak "Gra o tron", "Przyjaciele", "Harry Potter" oraz produkcje DC, czyli kasowych pozycji, które monetyzują się niczym prawdziwe złoto. Proces przejęcia ma zająć 12-18 miesięcy od ogłoszenia w grudniu 2025 roku. Będziemy mieli zatem jeszcze wiele okazji do obserwowania wyników w Mediapanelu i innych zestawień.