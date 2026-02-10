Logitech G Pro X2 Superstrike już w sprzedaży. To mysz inna niż wszystkie

Nowa technologia zamiast przełączników

Najważniejszą zmianą w nowym modelu jest system Haptic Inductive Trigger System (HITS). Inżynierowie zrezygnowali z tradycyjnych mikrostyków mechanicznych lub optycznych. Zamiast nich pod przyciskami umieszczono miedziane cewki generujące pole elektromagnetyczne. Rejestracja kliknięcia odbywa się za pomocą czujnika indukcyjnego.

Producent deklaruje, że to rozwiązanie skraca drogę aktywacji przycisku do 0,6 mm. Ma to zredukować opóźnienie kliknięcia nawet o 30 ms w porównaniu do standardowych przełączników optycznych. Robin Piispanen z Logitech G zaznacza, że połączenie regulowanej aktywacji z informacją zwrotną ma kluczowe znaczenie w grze pod presją.

Testy z udziałem zawodowców

Mysz powstała przy współpracy z dużymi organizacjami esportowymi. W procesie tworzenia brali udział zawodnicy drużyn G2 Esports, NAVI oraz BLG. Rasmus "Caps" Winther z G2 Esports porównuje szybkość reakcji urządzenia do warunków panujących na turniejach typu LAN.

Logitech zadbał również o funkcje łączności. Odbiornik USB pozwala na współpracę z komputerami PC oraz konsolami. Mysz obsługuje także technologię Bluetooth. Umożliwia to parowanie sprzętu z urządzeniami mobilnymi i szybkie przełączanie się między różnymi źródłami sygnału.

Lekka konstrukcja i ekologia

Logitech G Pro X2 Superstrike waży zaledwie 61 gramów. Sprawia to niesamowite wrażenie po wzięciu jej do ręki. Na co dzień używam myszki Logitech MX Master 4, która przy nowym modelu jest ciężka niczym cegła.

Wróćmy jednak do premierowego produktu dla graczy. Mimo zastosowania elementów elektromagnetycznych (cięższych niż proste przełączniki) udało się utrzymać niską masę urządzenia. "Za kulisami" dowiedziałem się, że osiągnięto to między innymi poprzez zastosowanie cieńszych ścianek obudowy (ale równie wytrzymałych, jak wcześniej) czy wymianę śrubek na tytanowe. Obudowa została wykonana w 49% z tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu.

Wbudowany akumulator pozwala na 90 godzin ciągłej pracy. Mysz wyposażono w ślizgacze wykonane z czystego PTFE. Mają one wyprofilowane krawędzie, co ma zapewnić płynny ruch na podkładce. A jeśli do myszki dokupimy specjalną podkładkę ładującą PowerPlay, energii naszej myszy nie zabraknie nigdy.

Dostępność i cena

Mysz debiutuje w wersji kolorystycznej Lunar Eclipse. Charakteryzuje się ona białą obudową górną oraz czarnymi przyciskami oraz czarnym spodem.