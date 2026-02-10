Instants ma być nową aplikacją od Mety. Wyglada dziwnie znajomo

Meta od lat stawia na różnorodność. Firma dysponuje kilkoma platformami, których funkcjonalność w dużej mierze się zazębia. Mimo to są one jednak skierowane do nieco innych grup osób, dzięki czemu nie kanibalizują się, a wręcz uzupełniają. Do Facebooka, Instagrama i WhatsAppa ma dołączyć kolejny gracz, którego nazwa wewnętrzna to Instants.

Meta Instants

Jak ma to działać? Otóż niemal tak, jak działa Snapchat. Możliwe będzie wysyłanie zdjęć, które znikają po otwarciu, lub po 24 godzinach od ich otrzymania, jeśli nie zostaną obejrzane. I chociaż to czysta spekulacja, to można się spodziewać tego, że aplikacja będzie uniemożliwiała ich zapisanie, czy zrobienie zrzutu ekranu z prezentowanymi na nich treściami.

Samo istnienie takiej aplikacji potwierdził rzecznik Meta w rozmowie z Business Insider. Tu jednak mowa jest o wewnętrznych testach w ramach struktur firmy. Tym samym nie można wykluczyć, że projekt jako samodzielny program nie ujrzy nigdy światła dziennego.

Jedynie jej nazwa budzi wątpliwości. Otóż podsunął ją Alessandro Paluzzi, który jest twórcą aplikacji hobbistycznie zajmujący się inżynierią wsteczną. Jest on znany z tego, że odkrywa zaszyte w nich, ale nieujawnione funkcjonalności, skupiając się głównie wokół środowiska Meta.

Instants także na Instagramie

Ciekawe jest jednak to, że funkcja o tej samej nazwie i identycznym działaniu ma być testowana w ramach Instagrama na niektórych rynkach. Tu jednak możliwe ma być przesyłanie znikających zdjęć wybranym obserwującym.