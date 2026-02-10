Zapłacimy mniej za bilet, albo wcale. PKP Intercity ma na to pomysł

PKP Intercity - będzie taniej lub za darmo

Wiosną ma wejść w życie program lojalnościowy PKP Intercity o nazwie "Moje IC". Ma być wdrażany stopniowo, ale przede wszystkim będzie umożliwiał zbieranie punktów przy zakupie biletów. Jednym słowem, ci którzy podróżują najczęściej, będą nagradzani za lojalność oraz aktywność. Uzbierane punkty będzie można wymieniać na zniżki lub na całkowicie nowe bilety, albo też i darmowe przejazdy. Co prawda, na ten moment, jeszcze niewiele wiadomo jak dokładnie będzie wyglądał cały ten przelicznik punktów, ale program ma współpracować z Warsem oraz będzie zintegrowany z aplikacją sprzedażową.

Będzie opłacało się podróżować więcej i więcej

Lub kupować większą ilość biletów. Zarówno portal samorządowy, jak i "Rynek Kolejowy" informują, że wstępne plany zakładały, że program ruszy 22 kwietnia i będzie opierał się na zasadzie "więcej podróżujesz, mniej płacisz". Tak jak i inne programy lojalnościowe, ten będzie zliczał punkty podczas zakupu biletów. Ilość takich punktów będzie zależała od sumy wydanej za bilety i rodzaju pociągu. Jeśli punktów na koncie użytkownika uzbiera się odpowiednio dużo, będzie on mógł skorzystać nawet z darmowych przejazdów.

Teraz podano nowe szczegóły. Program ma nazywać się "Moje IC" i ma być wdrażany etapami. W dalszym ciągu jednak funkcją wyjściową będzie wymiana punktów na zniżki lub nowe bilety. Przewoźnik stara się być przede wszystkim bardziej przyjazny dla pasażera i zbudować z nim silniejszą więź. Zacznie od podstawowych funkcji, które stopniowo będą rozwijane, biorąc pod uwagę opinie pasażerów i ich potrzeby.