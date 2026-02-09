Fintech

mBank: nie zalogujesz się do serwisu 9 lutego. Oto, co warto wiedzieć

mBank informuje na swojej stronie z komunikatami o zaplanowanej przerwie, jaka odbędzie się 9 lutego, czyli dzisiaj (poniedziałek). Bez obaw, nie dotyczy ona głównych usług banku, zatem nie utrudni nikomu zakupów. Sprawdź, co konkretnie nie będzie działało i kiedy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mBank: nie zalogujesz się do serwisu 9 lutego. Oto, co warto wiedzieć

Przerwa w usługach maklerskich już 9 lutego (poniedziałek)

mBank zaczyna nowy tydzień od intensywnych prac rozwojowych. I to już od samego poniedziałku. Przerwa, jaką zaplanował w godzinach wieczornych na 9 lutego 2026 dotyczy usług maklerskich mBanku. Wszyscy ci, którzy korzystają z tego rodzaju opcji w serwisie eMakler po godzinie 22:00, z pewnością, powinni zapoznać się z komunikatem. Warto też, aby przygotowali się wcześniej na utrudnienia, co nie jest jakieś bardzo wymagające. Tylko wtedy prace nie będą nikomu przeszkadzały. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe 9 lutego (poniedziałek) w godzinach 22:00-01:00, nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler. Przepraszamy za utrudnienia.

komunikuje mBank na swojej stronie internetowej.

mBank podkreśla jednak, że przez cały ten czas trwania prac, będą działały: aplikacja mBank Giełda oraz serwis mInwestor. Ich planowane prace póki co, nie dotyczą. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
-200 zł
4349 zł - najniższa cena
Kup teraz 4149 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Srebrny
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Berylowa zieleń
-301.99 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3198 zł
Advertisement

mBank i usługi maklerskie

Przypomnijmy, że mBank oferuje darmowe usługi maklerskie dla klientów indywidualnych (usługa eMakler) oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych dostępne są rachunki maklerskie, umożliwiające kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, fundusze) na giełdach zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Image
telepolis
banki makler online przerwa techniczna mBank mBank przerwa mBank prace modernizacyjne mBank komunikat
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank