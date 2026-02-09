mBank: nie zalogujesz się do serwisu 9 lutego. Oto, co warto wiedzieć
mBank informuje na swojej stronie z komunikatami o zaplanowanej przerwie, jaka odbędzie się 9 lutego, czyli dzisiaj (poniedziałek). Bez obaw, nie dotyczy ona głównych usług banku, zatem nie utrudni nikomu zakupów. Sprawdź, co konkretnie nie będzie działało i kiedy.
Przerwa w usługach maklerskich już 9 lutego (poniedziałek)
mBank zaczyna nowy tydzień od intensywnych prac rozwojowych. I to już od samego poniedziałku. Przerwa, jaką zaplanował w godzinach wieczornych na 9 lutego 2026 dotyczy usług maklerskich mBanku. Wszyscy ci, którzy korzystają z tego rodzaju opcji w serwisie eMakler po godzinie 22:00, z pewnością, powinni zapoznać się z komunikatem. Warto też, aby przygotowali się wcześniej na utrudnienia, co nie jest jakieś bardzo wymagające. Tylko wtedy prace nie będą nikomu przeszkadzały.
Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe 9 lutego (poniedziałek) w godzinach 22:00-01:00, nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler. Przepraszamy za utrudnienia.
mBank podkreśla jednak, że przez cały ten czas trwania prac, będą działały: aplikacja mBank Giełda oraz serwis mInwestor. Ich planowane prace póki co, nie dotyczą.
mBank i usługi maklerskie
Przypomnijmy, że mBank oferuje darmowe usługi maklerskie dla klientów indywidualnych (usługa eMakler) oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych dostępne są rachunki maklerskie, umożliwiające kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, fundusze) na giełdach zarówno w Polsce, jak i za granicą.