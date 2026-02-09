mBank: nie zalogujesz się do serwisu 9 lutego. Oto, co warto wiedzieć

Przerwa w usługach maklerskich już 9 lutego (poniedziałek)

mBank zaczyna nowy tydzień od intensywnych prac rozwojowych. I to już od samego poniedziałku. Przerwa, jaką zaplanował w godzinach wieczornych na 9 lutego 2026 dotyczy usług maklerskich mBanku. Wszyscy ci, którzy korzystają z tego rodzaju opcji w serwisie eMakler po godzinie 22:00, z pewnością, powinni zapoznać się z komunikatem. Warto też, aby przygotowali się wcześniej na utrudnienia, co nie jest jakieś bardzo wymagające. Tylko wtedy prace nie będą nikomu przeszkadzały.