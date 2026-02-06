Chiny znowu uderzają w kryptowaluty. Tym razem biorą się za RWA

Bank Ludowy Chin opublikował okólnik, który znacząco rozszerza obowiązujące od 2021 roku zakazy. Nowe regulacje obejmują nie tylko tokenizację prowadzoną na terenie Chin, ale również przypadki, w których chińskie aktywa są za granicą. Taka działalność będzie dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Osoby angażujące się w takie inwestycje nie mogą liczyć na ochronę

Zakazom towarzyszą nowe obowiązki dla firm internetowych. Operatorzy sieci i platform online nie mogą już promować, hostować ani nawet pośrednio wspierać ruchu związanego z kryptowalutami czy RWA. Obejmuje to m.in. reklamy, prezentacje handlowe, marketing oraz płatne przekierowywanie ruchu. Jeśli firmy natrafią na ślady niezgodnej z przepisami działalności, muszą niezwłocznie zgłosić to odpowiednim instytucjom i udzielić wsparcia technicznego przy dochodzeniach.

Nowy dokument kładzie też duży nacisk na współpracę międzyresortową. Wprost wymienia kilka kluczowych instytucji, w tym bank centralny, resort odpowiedzialny za infrastrukturę cyfrową i ministerstwo bezpieczeństwa publicznego. Celem ma być zwalczanie oszustw, prania pieniędzy, nielegalnej działalności gospodarczej, piramid finansowych i nielegalnego pozyskiwania kapitału z wykorzystaniem kryptowalut oraz RWA.

Co istotne, chińskie władze jasno zaznaczają, że osoby angażujące się w takie formy inwestycji nie mogą liczyć na ochronę cywilnoprawną. W praktyce oznacza to, że ewentualne straty poniesione na tym rynku nie będą podstawą do roszczeń wobec państwa ani innych podmiotów.

Chiny to jedno, ale co z Europą i Ameryką?

Dla globalnego rynku kryptowalut decyzja Chin nie jest szokiem, bo Pekin od lat konsekwentnie odcina się od zdecentralizowanych finansów. W krótkim terminie jej wpływ będzie więc raczej psychologiczny niż realny. Inwestorzy i projekty od dawna nie traktują Chin jako aktywnego rynku, a handel, rozwój i infrastruktura blockchainowa zostały już wcześniej przeniesione do USA, Singapuru, Hongkongu, ZEA czy Europy. Możliwa jest chwilowa zmienność, ale bez trwałego uderzenia w ceny czy płynność.