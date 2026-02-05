PKO BP z pilnym komunikatem. Dotyczy każdego posiadacza konta

Przerwa PKO BP - kiedy i co nie będzie działało?

PKO BP to bez wątpienia jeden z największych banków w Polsce. Instytucja, zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje o niedogodnościach na swojej stronie internetowej. Tym razem chodzi o najbliższą sobotę 7 lutego 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

7 lutego, sobota, w godzinach 00:00-5:00 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do najważniejszych usług online. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy w komunikacie Banku PKO BP.

Przerwa w PKO BP - 7 lutego 2026

W czasie przeprowadzanych prac serwisowych mogą poprawnie nie zadziałać: aplikacja IKO, iPKO biznes i PKO Junior. Trudności także dosięgną serwisy iPKO, iPKO biznes oraz Inteligo.

Bank zapewnia także, że wszelkie płatności za pomocą kart, będą działały w tym czasie bez zakłóceń. Radzi także wszystkim swoim klientom, przygotować się na niedostępności. Nie planować w tym czasie przelewów, opłat rachunków, czy doładowań telefonów. A jest na to zawsze jedna i ta sama rada:

Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej.