PKO BP z pilnym komunikatem. Dotyczy każdego posiadacza konta

PKO Bank Polski wystosował właśnie w kierunku swoich klientów komunikat, informujący o utrudnieniach, jakie nastąpią 7 lutego 2026, czyli już za 3 dni. Powód? Planowane prace techniczne. Oto co nie będzie działało i jak się na to przygotować.

Przerwa PKO BP - kiedy i co nie będzie działało?

PKO BP to bez wątpienia jeden z największych banków w Polsce. Instytucja, zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje o niedogodnościach na swojej stronie internetowej. Tym razem chodzi o najbliższą sobotę 7 lutego 2026 roku. 

7 lutego, sobota, w godzinach 00:00-5:00 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do najważniejszych usług online. Przepraszamy za utrudnienia.

czytamy w komunikacie Banku PKO BP.

Przerwa w PKO BP - 7 lutego 2026

W czasie przeprowadzanych prac serwisowych mogą poprawnie nie zadziałać: aplikacja IKO, iPKO biznes i PKO Junior. Trudności także dosięgną serwisy iPKO, iPKO biznes oraz Inteligo. 

Bank zapewnia także, że wszelkie płatności za pomocą kart, będą działały w tym czasie bez zakłóceń. Radzi także wszystkim swoim klientom, przygotować się na niedostępności. Nie planować w tym czasie przelewów, opłat rachunków, czy doładowań telefonów. A jest na to zawsze jedna i ta sama rada:

Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej. 

To istotna informacja, dla tych klientów, którzy korzystają z bankowości elektronicznej w weekend, w dodatku o nietypowych godzinach.  

