W Polsce nowe, obowiązkowe szczepienie od stycznia 2027. To już pewne
Od stycznia 2027 roku w Polsce będą nowe, obowiązkowe szczepionki. Informację potwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia.
Obowiązkowe szczepienie od 2027 roku
Od stycznia 2027 roku w Polsce będzie nowe, obowiązkowe szczepienie dla dzieci urodzonych w 2018 roku oraz młodszych. Mowa o szczepieniu przeciwko HPV. Będą mogły z niego też skorzystać dzieci starsze w wieku 9-15 lat - pisze RMF24.
My oczywiście reagujemy na coś obowiązkowego od razu. Jak coś jest obowiązkowego, to my tego nie chcemy, my nie lubimy narzucania. Natomiast mam nadzieję, że się przekonamy do tego, że jednak te szczepienia powinny być obowiązkowe być. To też jest szczepionka na raka.
Ministerstwo Zdrowia planuje też kampanię, która wyjaśni, czym są szczepienia i w jaki sposób działają. Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, często w początkowym okresie rozpoczęcia aktywności seksualnej. Może ono prowadzić do raka odbytu, pochwy, sromu czy też prącia. Jednak przede wszystkim odpowiadają za raka szyjki macicy.
Rocznie dochodzi do około 300 mln zakażeń HPV.