Nintendo robi co może, aby ceny pozostały stabilne

Kryzys na rynku pamięci spowodowany szaleństwem na AI dotyka wszystkich producentów elektroniki użytkowej. Jednak Nintendo od początku bardzo ostrożnie podchodzi do tematu ewentualnych podwyżek. Jeszcze w ubiegłym miesiącu prezes Shuntaro Furukawa podkreślał, że jego firma musi uważnie obserwować sytuację, jednocześnie zaznaczając, że na ten moment nie ma planów zmiany ceny konsoli.

Drogie pamięci rekompensuje sprzedaż gier i usług

Stanowisko to zostało potwierdzone podczas niedawnej prezentacji wyników finansowych firmy. W sekcji pytań i odpowiedzi Furukawa zaznaczył, że nie chce podejmować decyzji pod wpływem krótkoterminowych zawirowań. Dodał też, że ewentualne zmiany cen będą rozpatrywane kompleksowo, z uwzględnieniem nie tylko rentowności, ale również tempa adopcji platformy, wyników sprzedaży oraz ogólnych warunków rynkowych.

Trzeba przy tym pamiętać, że Switch 2 zanotował bardzo mocny debiut - w samym 2025 roku sprzedano 17,37 miliona konsoli. Przy takiej skali sprzedaży Nintendo może pozwolić sobie na rekompensowanie wyższych kosztów produkcji poprzez przychody z gier i usług.