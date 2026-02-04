AMD chce być jak NVIDIA. To oznacza drożyznę

Sytuacja na rynku kart graficznych robi się coraz mniej przyjazna dla graczy. AMD szykuje się do kolejnego podniesienia cen, które może nastąpić jeszcze w tym miesiącu lub na początku następnego. Warto przypomnieć, że to już druga fala podwyżek w wykonaniu Czerwonych w tak krótkim czasie.

Oprócz wyższych cen czeka nas mniejszy wybór

W styczniu ceny Radeonów wzrosły o około 5-10%, co zależnie od modelu oznaczało skok cen w sklepach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Teraz producenci kart planują następny ruch, który dodatkowo podbije ceny modeli na bazie architektury RDNA4, czyli serii Radeon RX 9000.

Według informacji z chińskiej części internetu, planem jest zrównanie cen z odpowiednikami NVIDIA GeForce RTX 5000. Dodatkowo Czerwoni chcą skupić się na sprzedaży modeli z 8 GB VRAM, a układy z 16 GB schodzą na dalszy plan. Powodem mają być rosnące ceny i spadająca dostępność pamięci, za co odpowiada szaleństwo na sztuczną inteligencję.