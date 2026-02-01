Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na luty 2026

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z HDD, oferując już tylko SSD. Wszystkie proponowane PC wspierają system operacyjny Microsoft Windows 11.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Zwłaszcza w przypadku pamięci RAM czy kart graficznych, których ceny zwariowały. Nośniki półprzewodnikowe najlepiej kupować nowe.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Zestaw komputerowy do 1100 zł (AMD)

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze, ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości - warto rozszerzyć RAM do 16 GB. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 3400G 279 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 199 zł Pamięci RAM Silicon Power XPOWER Pulse 8 GB 3200 MHz CL 16 279 zł Karta graficzna Zintegrowana w procesorze Dysk Patriot P220 256 GB 169 zł Zasilacz DeepCool PF500 500 W 80+ 139 zł 1065 zł

Zestaw komputerowy do 2700 zł (AMD)

Ten zestaw komputerowy to pierwsza maszyna w naszym poradniku, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanego, a nie zintegrowanego układu graficznego. Tak czy siak procesor z 6 rdzeniami i 12 wątkami na bazie starej architektury to w 2026 roku raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 5600 549 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 199 zł Pamięci RAM Patriot Viper Steel DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 469 zł Karta graficzna PowerColor Radeon RX 7600 Fighter 8 GB 999 zł Dysk Patriot P320 512 GB 299 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 199 zł 2714 zł

Zestaw komputerowy do 3600 zł (Intel)

Wydając prawie tysiąc złotych więcej dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem, większa liczbą rdzeni oraz o około 25% wydajniejszą kartę graficzną. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś potwór, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑14400F 799 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 399 zł Pamięci RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 419 zł Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Windforce 8 GB 1449 zł Dysk GOODRAM PX600 Lite 512 GB 339 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 199 zł 3604 zł

Zestaw komputerowy do 4500 zł (Intel)

Ten PC pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki wydajniejszym modułom RAM oraz karcie pamięci z dwa razy większą pamięcią VRAM, coraz łapczywiej konsumowaną przez gry AAA. Do tego dochodzi nieco mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 5 225F 629 zł Płyta główna ASRock B860M-H2 399 zł Pamięci RAM PNY DDR5 16 GB 4800 MHz CL 40 749 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1999 zł Dysk ADATA Legend 710 1 TB 499 zł Zasilacz ENDORFY Vero L6 600 W 80 PLUS Bronze 229 zł 4504 zł

Zestaw komputerowy do 5800 zł (Intel)

Sięgamy wreszcie po 32 GB pamięci RAM, a prócz tego dostajemy kilka udogodnień jak modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold, lepiej wyposażoną płytę główną czy wydajniejszy SSD. Dedykowane chłodzenie zapewni cichszą pracę PC.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 5 225F 629 zł Płyta główna GIGABYTE B860M D3HP 519 zł Pamięci RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1999 zł Dysk Crucial P310 1 TB 519 zł Zasilacz Fractal Design Ion 750 W 80 PLUS Gold 415 zł Chłodzenie ENDORFY Fera 5 129 zł 5809 zł

Zestaw komputerowy do 6400 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 7 7700X to przedstawiciel generacji, która oparta jest na architekturze AMD Zen 4. Oferuje on 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,4 GHz. Debiutował pod koniec 2022 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7700X 999 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 529 zł Pamięci RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound 16 GB 2199 zł Dysk Crucial P310 1 TB 519 zł Zasilacz Fractal Design Ion 750 W 80 PLUS Gold 415 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 6439 zł

Zestaw komputerowy do 7300 zł (Intel)

Intel Core i5-14600K to procesor z końca 2023 roku. Mowa o 14 rdzeniach i 20 wątkach z zegarem bazowym 3,5 GHz i do 5,3 GHz w trybie Turbo. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To aktualnie prawdopodobnie najlepszy CPU do gier pod względem stosunku ceny do wydajności. Dostajemy tutaj też nowszą i wydajniejszą kartę graficzną z rodziny Radeon RX 9000.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5-14600K 999 zł Płyta główna GIGABYTE Z790 D AX DDR5 689 zł Pamięci RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2799 zł Dysk Crucial P310 1 TB 519 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 499 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 7283 zł

Zestaw komputerowy do 8150 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda oferuje "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III, bowiem seria AMD Ryzen 7000X3D jest dość gorąca.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1499 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 529 zł Pamięci RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 3199 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 649 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 499 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 8153 zł

Zestaw komputerowy do 9500 zł (Intel)

Ten zestaw komputerowy to aż 20 rdzeni i 28 wątków przy zegarze do 5,6 GHz i to zaraz po wyjęciu z pudełka oraz najnowsza karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i7-14700KF 1399 zł Płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi 899 zł Pamięci RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 3999 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 649 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 499 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 9463 zł

Zestaw Komputerowy do 9900 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wąkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie 2024. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 1849 zł Płyta główna ASRock X870 Pro RS 839 zł Pamięci RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 3999 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 649 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 499 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 9853 zł

Zestaw komputerowy do 22 600 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy wodzę fantazji, ale nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy najmocniejszą konsumencką kartę graficzną na rynku, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 32 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz, oferujący 10 lat gwarancji. Komponent Model Cena Procesor Intel Core i9-14900KF 1699 zł Płyta główna ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi 1599 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 32 GB 7600 MHz CL 36 1999 zł Karta graficzna ZOTAC GeForce RTX 5090 AMP Extreme 32 GB 14 999 zł Dysk Kingston KC3000 2 TB 1199 zł Zasilacz Seasonic Focus GX-1000 v4 1000 W 729 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 22 643 zł

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkową listę samych obudów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

Polecane monitory do pracy i gier