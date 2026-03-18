Ten sprzęt z Action mnie zachwycił. Dziś jest w promocji

Gniazdko z dala od fotela potrafi być istnym utrapieniem, kiedy korzystamy z urządzenia, które nie słynie z potężnej baterii i ma duży apetyt na prąd. Na szczęście w Action w promocji jest coś, co rozwiązuje ten problem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:38
Ten sprzęt z Action mnie zachwycił. Dziś jest w promocji

Mogłoby się wydawać, że porządny kabel USB-C musi swoje kosztować. Zwłaszcza kiedy mówimy o 3 metrach długości i mocy do 60 W. A jeśli jest w nylonowym oplocie i sprawia wrażenie produktu wysokiej klasy, to już w ogóle może być naprawdę ładna sumka, prawda? No cóż, w Action wystarczy 8,95 zł. 

Do dobrego kabla warto kupić dobrą ładowarkę

3 metrowy kabel USB-C z Action

Ten sprzęt z Action mnie zachwycił. Dziś jest w promocji

Oczywiście producent może napisać, co zechce, a papier wszystko przyjmie. Sęk w tym, że od niemal roku posiadam dwa takie kable. Są one w stanie przesyłać do 57 W, co sprawdziłem przy użyciu dedykowanego miernika. Nie ma też mowy o nagrzewaniu się, czy spadku parametrów z czasem.

Do dobrego kabla warto kupić dobrą ładowarkę

Co więcej, używam ich dość aktywnie, a raczej jednego z nich. Nie leży on swobodnie na podłodze, a jest podłączany do Lenovo Legion Go S podczas grania na tej nie do końca przenośnej konsoli. Drugi natomiast łączy wnętrze mieszkania z balkonem, na którym jest podłączony do panela fotowoltaicznego i używam go do ładowania powerbanków. Oczywiście bardziej dla zabawy niż realnej oszczędności. Podobnie jak same panele przetrwał on ostrą zimę bez najmniejszych problemów i działa do dziś. Tym samym z całego serca polecam, jeśli chodzi o zasilanie. 

Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, Lech Okoń / Telepolis