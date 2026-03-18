Ten sprzęt z Action mnie zachwycił. Dziś jest w promocji

Mogłoby się wydawać, że porządny kabel USB-C musi swoje kosztować. Zwłaszcza kiedy mówimy o 3 metrach długości i mocy do 60 W. A jeśli jest w nylonowym oplocie i sprawia wrażenie produktu wysokiej klasy, to już w ogóle może być naprawdę ładna sumka, prawda? No cóż, w Action wystarczy 8,95 zł.

3 metrowy kabel USB-C z Action

Oczywiście producent może napisać, co zechce, a papier wszystko przyjmie. Sęk w tym, że od niemal roku posiadam dwa takie kable. Są one w stanie przesyłać do 57 W, co sprawdziłem przy użyciu dedykowanego miernika. Nie ma też mowy o nagrzewaniu się, czy spadku parametrów z czasem.