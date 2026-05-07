Szyk i elegancja. Ten sprzęt łączy dwa światy i doprawia je orzechem
Rynek obudów komputerowych jest rozległy, ale większość konstrukcji jest do siebie bliźniaczo podobna. Lian Li kolejny raz postanowiło to zmienić.
Entuzjaści od lat nie mogą dojść do zgody gdzie jest miejsce komputera - pod biurkiem, na nim czy gdzieś z boku. Jednak znany tajwański producent daje nam jeszcze jedną opcję - PC można schować w samym blacie. I zmieszczą się tam nawet najwydajniejsze podzespoły bez obaw o wysokie temperatury.
To nie jest sprzęt dla każdego. Sugerowana cena to aż 5915 złotych
Lian Li DK-07 WOOD to elektryczne biurko o wymiarach 1480 x 887 x 767-1162 milimetrów. Posiada ono blat wykonany z prawdziwego drewna oraz hartowanego szkła, które daje wgląd do wnętrza. W środku zmieścimy aż dwie płyty główne w formacie E-ATX lub mniejszym, karty graficzne o długości do 383 milimetrów, chłodzenia procesora nie wyższe niż 180 milimetrów i dwa zasilacze ATX o długości do 220 milimetrów.
Na szczególną uwagę zasługuje miejsce przygotowane na nośniki danych. Zamontować możemy tutaj do dziesięciu HDD w formacie 3,5" oraz do sześciu SSD w standardzie 2,5". To rzadkość w tych czasach.
W przypadku wentylacji wejdzie tutaj do siedemnastu wentylatorów - cztery 140- lub sześć 120-milimetrowych na froncie; jeden 120-milimetrowy z tyłu; po dwa na bokach oraz sześć na środku. Fani chłodzenia wodnego mogą zamontować nawet dwa radiatory 480-milimetrowe lub mniejsze. Dopełnia to pełen zestaw filtrów przeciwkurzowych.
Panele I/O - bo do dyspozycji są aż dwa - znalazły się z przodu. Wyposażono je w dwa USB 3.2 Gen 1, dwa USB 3.1 Gen 1, złącze słuchawkowe oraz przycisk Power i Reset. Nie zabrakło też wbudowanej ładowarki bezprzewodowej oraz kontrolera do sterowania wysokością.
Biurko Lian Li DK-07 WOOD trafiło dzisiaj do sprzedaży. Sugerowana cena jednak jest zabójcza - to aż 1399 euro, czyli około 5915 złotych. Nie powinno to jednak nikogo dziwić patrząc na zastosowane materiały, brak konkurencji oraz fakt, że to zdecydowanie nie jest produkt masowy.