Szyk i elegancja. Ten sprzęt łączy dwa światy i doprawia je orzechem

Entuzjaści od lat nie mogą dojść do zgody gdzie jest miejsce komputera - pod biurkiem, na nim czy gdzieś z boku. Jednak znany tajwański producent daje nam jeszcze jedną opcję - PC można schować w samym blacie. I zmieszczą się tam nawet najwydajniejsze podzespoły bez obaw o wysokie temperatury.

To nie jest sprzęt dla każdego. Sugerowana cena to aż 5915 złotych

Lian Li DK-07 WOOD to elektryczne biurko o wymiarach 1480 x 887 x 767-1162 milimetrów. Posiada ono blat wykonany z prawdziwego drewna oraz hartowanego szkła, które daje wgląd do wnętrza. W środku zmieścimy aż dwie płyty główne w formacie E-ATX lub mniejszym, karty graficzne o długości do 383 milimetrów, chłodzenia procesora nie wyższe niż 180 milimetrów i dwa zasilacze ATX o długości do 220 milimetrów.

Na szczególną uwagę zasługuje miejsce przygotowane na nośniki danych. Zamontować możemy tutaj do dziesięciu HDD w formacie 3,5" oraz do sześciu SSD w standardzie 2,5". To rzadkość w tych czasach.

W przypadku wentylacji wejdzie tutaj do siedemnastu wentylatorów - cztery 140- lub sześć 120-milimetrowych na froncie; jeden 120-milimetrowy z tyłu; po dwa na bokach oraz sześć na środku. Fani chłodzenia wodnego mogą zamontować nawet dwa radiatory 480-milimetrowe lub mniejsze. Dopełnia to pełen zestaw filtrów przeciwkurzowych.

Panele I/O - bo do dyspozycji są aż dwa - znalazły się z przodu. Wyposażono je w dwa USB 3.2 Gen 1, dwa USB 3.1 Gen 1, złącze słuchawkowe oraz przycisk Power i Reset. Nie zabrakło też wbudowanej ładowarki bezprzewodowej oraz kontrolera do sterowania wysokością.