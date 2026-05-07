16 godzin extra z Harrym Potterem? Niespodzianka od HBO Max już w maju

Harry Potter to absolutna żyła złota

Wie o tym doskonale HBO, który robi wszystko, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej. I tak, trzeba przyznać, że wiele dzieje się wokół najnowszej produkcji o małym czarodzieju. W grudniu ma ukazać się serial na podstawie książek J.K. Rowling, a zwiastun dostaliśmy już w marcu bieżącego roku. Zwiastun ujawnił, że premiera nowego serialu HBO Max odbędzie się w Święta Bożego Narodzenia, a konkretnie 25 grudnia 2026.

Ale to nie wszystko. W kwietniu, HBO udostępniło też odcinek specjalny, który pozwolił fanom zajrzeć za kulisy powstającej produkcji. Nowy serial HBO jest teraz na ustach niemal wszystkich fanów, dlatego też sam Warner Bros także postanowił skorzystać z faktu, że o produkcji jest głośno. Uznał, że to doskonały moment, aby przypomnieć się ze swoimi filmami. W związku z tym, już za dwa tygodnie, na HBO Max, ukaże się nowy 16-częściowy projekt, związany z kinowymi produkcjami.

Podcast wideo o Harrym Potterze, premiera 19 maja 2026

Będzie to podcast wideo, zatytułowany "Harry Potter: The Official Film Production", a premiera odbędzie się już 19 maja 2026. Przy okazji tej premiery ukażą się dwa odcinki o filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Następne części podcastu będą ukazywały się pojedynczo co tydzień - każdy ma trwać godzinę.