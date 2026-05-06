Nintendo Switch 2 podrożeje? Tego domagają się ludzie z pieniędzmi

Nintendo Switch 2 może zaliczyć podwyżkę ceny jeszcze przed pierwszą rocznicą premiery w czerwcu. Według agencji Bloomberg na firmę coraz mocniej naciskają inwestorzy, którzy obawiają się, że obecna cena konsoli nie wystarcza do utrzymania satysfakcjonujących marż. Dla przypomnienia, sprzęt ten kosztuje w Polsce aktualnie 1859 złotych.

Na razie Nintendo nie ogłosiło jeszcze zmiany cen

Problemem mają być rosnące koszty komponentów, transportu i materiałów. Szczególnie ważna jest pamięć, której ceny są podbijane przez ogromny popyt ze strony firm inwestujących w sztuczną inteligencję. Inwestorzy zaczęli kwestionować opłacalność sprzedaży Switcha 2 przy obecnej cenie, zwłaszcza że akcje Nintendo spadały przez pięć kolejnych miesięcy, co ma być najdłuższą taką serią od 2016 roku.

Najczęściej wskazywany scenariusz to podwyżka o 50-100 dolarów, a na naszym rynku o 50-100 euro. Tym samym nowe MSRP w Polsce wynosiłoby około 2199-2399 złotych. Podwyżki miałyby dotyczyć również tańszego, przeznaczonego wyłącznie na rynek japoński wariantu konsoli, kosztującego 50 000 jenów, czyli około 1150 złotych.