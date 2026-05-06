Ważna nowość w mObywatelu. Zapłacisz w nim za wodę

Pierwsze wodociągi w systemie

Nowa opcja trafia w pierwszej kolejności do klientów PEWIK Gdynia. Przedsiębiorstwo to jako pierwsze w Polsce umożliwia osobom fizycznym uregulowanie należności za wodę i odprowadzanie ścieków w rządowej aplikacji. Wdrożenie przygotowano we współpracy z Asseco Data Systems oraz Ministerstwem Cyfryzacji. To alternatywa dla tradycyjnych przelewów oraz e-BOK.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z nowej metody może obecnie skorzystać 33,5 tysiąca osób. Wymogiem jest posiadanie indywidualnej umowy z gdyńską spółką. Użytkownik nie ponosi żadnych prowizji za transakcję. Proces wymaga zalogowania do aplikacji, wybrania zakładki usług i przejścia do sekcji opłat. Płatność można sfinalizować za pomocą systemu BLIK lub zwykłej karty płatniczej.

Aplikacja mObywatel jest powszechnie wykorzystywana i staje się głównym narzędziem do załatwiania spraw administracyjnych. Wcześniej mieszkańcy mogli rozliczać za jej pośrednictwem np. podatek od nieruchomości lub opłatę za gospodarowanie odpadami. W roku jubileuszu 100-lecia Gdyni – jednego z naszych udziałowców – szczególnie podkreślamy znaczenie nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie mieszkańców. Teraz, dzięki naszej współpracy z Asseco i Ministerstwem Cyfryzacji, mogą oni zapłacić w ten sposób również za pobraną wodę i odprowadzone ścieki. powiedział Jacek Kieloch, Prezes Zarządu PEWIK GDYNIA

Wprowadzenie nowego rozwiązania w aplikacji mObywatel nie tylko znacząco upraszcza proces dokonywania płatności, ale wkrótce przyspieszy ich księgowanie w spójnym ekosystemie, zintegrowanym z e-BOK i systemem bilingowym, dostarczanymi przez Asseco Data Systems. Centralizacja opłat za usługi komunalne to jeden z ważniejszych trendów cyfryzacyjnych, który znacząco ułatwia życie mieszkańcom. Mamy nadzieję, że podobne wdrożenia zostaną zrealizowane u innych dostawców usług miejskich. dodał Robert Walicki, Dyrektor Pionu Rozwiązań dla Wodociągów i Ciepłownictwa z Asseco Data Systems

Milion transakcji i rozwój ePłatności

Płatności za wodę stanowią kolejny krok w rozwoju modułu ePłatności. Za jego utrzymanie i rozbudowę odpowiada Centralny Ośrodek Informatyki. Początkowo rozwiązanie wdrażano wyłącznie w urzędach miast i gmin. Pierwsza w kraju transakcja tego typu odbyła się w Bydgoszczy. Dzisiaj z usługi korzystają obywatele w całej Polsce.

Zgromadzone dane potwierdzają popularność cyfrowych rozliczeń urzędowych. Polacy wykonali już ponad 1,1 miliona takich transakcji. Ich łączna wartość przekroczyła 103,9 miliona złotych. System działa obecnie w 221 urzędach, a zasięg terytorialny tej usługi obejmuje ponad 10,4 miliona mieszkańców. W samej Bydgoszczy zrealizowano do tej pory blisko 49 tysięcy wpłat o wartości ponad 4,5 miliona złotych.

Korzyści dla obywateli i administracji

Silne cyfrowe państwo powstaje wtedy, gdy dobre rozwiązania lokalne stają się standardem dostępnym dla wszystkich. Pierwsze wdrożenia ePłatności, w tym doświadczenia Bydgoszczy, pokazały, że administracja może być bliżej obywatela i działać prościej. To kierunek, który konsekwentnie realizujemy w naszej strategii cyfryzacji Polski: budujemy usługi publiczne, które są wygodne, przewidywalne i pozwalają załatwić sprawę od początku do końca w jednym miejscu. powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji