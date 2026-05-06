Ważna nowość w mObywatelu. Zapłacisz w nim za wodę

Aplikacja mObywatel zyskuje kolejną funkcję ułatwiającą rozliczenia. Mieszkańcy mogą już opłacać rachunki za zużycie wody bezpośrednio ze swojego smartfonu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 06 MAJ 2026
Pierwsze wodociągi w systemie

Nowa opcja trafia w pierwszej kolejności do klientów PEWIK Gdynia. Przedsiębiorstwo to jako pierwsze w Polsce umożliwia osobom fizycznym uregulowanie należności za wodę i odprowadzanie ścieków w rządowej aplikacji. Wdrożenie przygotowano we współpracy z Asseco Data Systems oraz Ministerstwem Cyfryzacji. To alternatywa dla tradycyjnych przelewów oraz e-BOK.

Z nowej metody może obecnie skorzystać 33,5 tysiąca osób. Wymogiem jest posiadanie indywidualnej umowy z gdyńską spółką. Użytkownik nie ponosi żadnych prowizji za transakcję. Proces wymaga zalogowania do aplikacji, wybrania zakładki usług i przejścia do sekcji opłat. Płatność można sfinalizować za pomocą systemu BLIK lub zwykłej karty płatniczej.

Aplikacja mObywatel jest powszechnie wykorzystywana i staje się głównym narzędziem do załatwiania spraw administracyjnych. Wcześniej mieszkańcy mogli rozliczać za jej pośrednictwem np. podatek od nieruchomości lub opłatę za gospodarowanie odpadami. W roku jubileuszu 100-lecia Gdyni – jednego z naszych udziałowców – szczególnie podkreślamy znaczenie nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie mieszkańców. Teraz, dzięki naszej współpracy z Asseco i Ministerstwem Cyfryzacji, mogą oni zapłacić w ten sposób również za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

powiedział Jacek Kieloch, Prezes Zarządu PEWIK GDYNIA

Wprowadzenie nowego rozwiązania w aplikacji mObywatel nie tylko znacząco upraszcza proces dokonywania płatności, ale wkrótce przyspieszy ich księgowanie w spójnym ekosystemie, zintegrowanym z e-BOK i systemem bilingowym, dostarczanymi przez Asseco Data Systems. Centralizacja opłat za usługi komunalne to jeden z ważniejszych trendów cyfryzacyjnych, który znacząco ułatwia życie mieszkańcom. Mamy nadzieję, że podobne wdrożenia zostaną zrealizowane u innych dostawców usług miejskich.

dodał Robert Walicki, Dyrektor Pionu Rozwiązań dla Wodociągów i Ciepłownictwa z Asseco Data Systems

Milion transakcji i rozwój ePłatności

Płatności za wodę stanowią kolejny krok w rozwoju modułu ePłatności. Za jego utrzymanie i rozbudowę odpowiada Centralny Ośrodek Informatyki. Początkowo rozwiązanie wdrażano wyłącznie w urzędach miast i gmin. Pierwsza w kraju transakcja tego typu odbyła się w Bydgoszczy. Dzisiaj z usługi korzystają obywatele w całej Polsce.

Zgromadzone dane potwierdzają popularność cyfrowych rozliczeń urzędowych. Polacy wykonali już ponad 1,1 miliona takich transakcji. Ich łączna wartość przekroczyła 103,9 miliona złotych. System działa obecnie w 221 urzędach, a zasięg terytorialny tej usługi obejmuje ponad 10,4 miliona mieszkańców. W samej Bydgoszczy zrealizowano do tej pory blisko 49 tysięcy wpłat o wartości ponad 4,5 miliona złotych.

Korzyści dla obywateli i administracji

Silne cyfrowe państwo powstaje wtedy, gdy dobre rozwiązania lokalne stają się standardem dostępnym dla wszystkich. Pierwsze wdrożenia ePłatności, w tym doświadczenia Bydgoszczy, pokazały, że administracja może być bliżej obywatela i działać prościej. To kierunek, który konsekwentnie realizujemy w naszej strategii cyfryzacji Polski: budujemy usługi publiczne, które są wygodne, przewidywalne i pozwalają załatwić sprawę od początku do końca w jednym miejscu.

powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Platforma przynosi korzyści także urzędom i spółkom miejskim. Przedstawiciel Asseco Data Systems, Robert Walicki, zwraca uwagę na szybkość księgowania takich wpłat. Z kolei Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, nazywa system sprawdzonym narzędziem codziennej obsługi spraw publicznych. Przyspiesza ono rozliczenia, ogranicza obieg gotówki i obniża koszty działania placówek. Katalog obsługiwanych należności będzie dalej rozszerzany. Kolejne urzędy wciąż dołączają do systemu.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Asseco, Ministerstwo Cyfryzacji