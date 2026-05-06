mObywatel idzie się wyspać. 8 maja kluczową datą

Nocna przerwa techniczna

Administracja państwowa zaplanowała przerwę serwisową. Prace modernizacyjne rozpoczną się w piątek, 8 maja 2026 roku, o godzinie 21:00. Potrwają one do soboty, 9 maja, do godziny 09:00. W tym czasie Profil Zaufany będzie całkowicie wyłączony.

Z tego powodu obywatele nie zalogują się do e-urzędów. Uwierzytelnianie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego będzie zawieszone. Wszelkie procedury wymagające użycia tego systemu zostaną wstrzymane na dwanaście godzin.

Utrudnienia w aplikacji mObywatel

Brak dostępu do Profilu Zaufanego wpłynie bezpośrednio również na działanie aplikacji mObywatel. Użytkownicy napotkają trudności podczas próby aktywacji programu na nowym smartfonie. Pomyślne logowanie nowym profilem zaufanym będzie w tym oknie czasowym niemożliwe.