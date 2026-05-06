mObywatel idzie się wyspać. 8 maja kluczową datą
Użytkownicy rządowych usług cyfrowych muszą przygotować się na utrudnienia. Planowane są prace techniczne, które zablokują dostęp do ważnych narzędzi.
Nocna przerwa techniczna
Administracja państwowa zaplanowała przerwę serwisową. Prace modernizacyjne rozpoczną się w piątek, 8 maja 2026 roku, o godzinie 21:00. Potrwają one do soboty, 9 maja, do godziny 09:00. W tym czasie Profil Zaufany będzie całkowicie wyłączony.
Z tego powodu obywatele nie zalogują się do e-urzędów. Uwierzytelnianie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego będzie zawieszone. Wszelkie procedury wymagające użycia tego systemu zostaną wstrzymane na dwanaście godzin.
Utrudnienia w aplikacji mObywatel
Brak dostępu do Profilu Zaufanego wpłynie bezpośrednio również na działanie aplikacji mObywatel. Użytkownicy napotkają trudności podczas próby aktywacji programu na nowym smartfonie. Pomyślne logowanie nowym profilem zaufanym będzie w tym oknie czasowym niemożliwe.
Prace serwisowe zablokują jeszcze jedną ważną funkcję. W trakcie przerwy technicznej niemożliwa będzie aktualizacja dokumentu ochrony czasowej w mObywatelu. Wszystkie usługi wrócą do standardowego działania po porannym zakończeniu prac w sobotę.