Rossmann kokietuje promocją. Wyciągniesz spod łóżka i już nie schowasz

Inteligentna waga solarna teraz za 126,99 zł

W drogeriach Rossmann ponownie dostępna jest w rewelacyjnej cenie smart waga łazienkowa RENPHO Elis Solar 2. Choć łazienkowa w nazwie, sama trzymam taką pod łóżkiem. A właściwie nie do końca taką, bo oprócz funkcji smart niemiecka propozycja Rossmanna potrafi sama naładować się światłem słonecznym lub sztucznym. No a wiemy chyba wszyscy, jak często typowe smart wagi wymagają wymiany baterii. Słowem, takiej to bym znalazła bardziej honorowe, nasłonecznione miejsce.

Co ważne i o co często pytają się osoby kupujące tego typu urządzenia, limit obciążenia jest tutaj bardzo konkretny, to aż 180 kg. Czyni to propozycję z Rossmanna przystępną dla osób o różnych kształtach i rozmiarach. Waga wykonuje 13 pomiarów ciała, w tym sprawdza masę, BMI, tkankę tłuszczową, masę mięśniową, masę kostną oraz zawartość wody w organizmie. Do komunikacji używa darmowej aplikacji RENPHO Health, kórej wyniki synchronizują się z Apple Health, Google Fit i Fitbit, a dodatkowo mamy nieograniczoną liczbę profili dla wszystkich domowników.