Sprzęt

Rossmann kokietuje promocją. Wyciągniesz spod łóżka i już nie schowasz

Sieć drogerii Rossmann ruszyła z intrygującą promocją na sprzęt elektroniczny codziennego użytku. Tym razem ma taką funkcję, że aż żal chować pod łóżkiem.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 11:33
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rossmann kokietuje promocją. Wyciągniesz spod łóżka i już nie schowasz
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Inteligentna waga solarna teraz za 126,99 zł

W drogeriach Rossmann ponownie dostępna jest w rewelacyjnej cenie smart waga łazienkowa RENPHO Elis Solar 2. Choć łazienkowa w nazwie, sama trzymam taką pod łóżkiem. A właściwie nie do końca taką, bo oprócz funkcji smart niemiecka propozycja Rossmanna potrafi sama naładować się światłem słonecznym lub sztucznym. No a wiemy chyba wszyscy, jak często typowe smart wagi wymagają wymiany baterii. Słowem, takiej to bym znalazła bardziej honorowe, nasłonecznione miejsce.

Dalsza część tekstu pod wideo
Rossmann kokietuje promocją. Wyciągniesz spod łóżka i już nie schowasz

Co ważne i o co często pytają się osoby kupujące tego typu urządzenia, limit obciążenia jest tutaj bardzo konkretny, to aż 180 kg. Czyni to propozycję z Rossmanna przystępną dla osób o różnych kształtach i rozmiarach. Waga wykonuje 13 pomiarów ciała, w tym sprawdza masę, BMI, tkankę tłuszczową, masę mięśniową, masę kostną oraz zawartość wody w organizmie. Do komunikacji używa darmowej aplikacji RENPHO Health, kórej wyniki synchronizują się z Apple Health, Google Fit i Fitbit, a dodatkowo mamy nieograniczoną liczbę profili dla wszystkich domowników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Spodenki rowerowe KROSS Vojago (rozmiar M)
Spodenki rowerowe KROSS Vojago (rozmiar M)
0 zł
229.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 229.99 zł
Kosz na śmieci PRACTIC Bini 15100643 25L Czarno-niebieski
Kosz na śmieci PRACTIC Bini 15100643 25L Czarno-niebieski
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Ładowarka TRYTON TJ1LD 20V 2.5A
Ładowarka TRYTON TJ1LD 20V 2.5A
-17.22 zł
84.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 67.65 zł
Advertisement
Rossmann kokietuje promocją. Wyciągniesz spod łóżka i już nie schowasz

W razie jakby słońca zabraklo, akumulator w wadze można też doładować przewodem USB-C. Duży czytelny wyświetlacz i atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo sprawiają, że sprzęt sprawdzi się w każdym domu. Waga dostępna jest obecna w promocyjnej cenie w tym momencie tylko na stronie Rossmanna.

Image
telepolis
Rossmann smart waga gazetka rossmann okazja w rossmannie waga z rossmanna
Źródła zdjęć: Rossmann, Magda Wygralak / Shutterstock
Źródła tekstu: Rossmann, oprac. wł