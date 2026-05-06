Menedżer haseł Microsoftu to kpina. Równie dobrze możesz używać kartki

Chociaż czy aby na pewno? Tu zdania są podzielone: eksperci twierdzą, że jest to dyskwalifikująca wada. Microsoft upiera się, że to nie wada, a cecha ich usługi. A wszystko rozbija się o to, że hasła w Edge są zapisane jako zwykły tekst i nie są szyfrowane. Odkrył to norweski badacz bezpieczeństwa Tom Jøran Sønstebyseter Rønning, a swoim odkryciem pochwalił się na X.