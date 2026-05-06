Bezpieczeństwo

Menedżer haseł Microsoftu to kpina. Równie dobrze możesz używać kartki

Menadżer haseł to podstawowa funkcja każdej przeglądarki internetowej. To dzięki nim nie musimy zapamiętywać dziesiątek losowych ciągów znaków, a właśnie hasła w takiej formie mają największy sens. Okazuje się jednak, że są przeglądarki, które na tym polu zawodzą, a Microsoft Edge jest jedną z nich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:02
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Menedżer haseł Microsoftu to kpina. Równie dobrze możesz używać kartki
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Chociaż czy aby na pewno? Tu zdania są podzielone: eksperci twierdzą, że jest to dyskwalifikująca wada. Microsoft upiera się, że to nie wada, a cecha ich usługi. A wszystko rozbija się o to, że hasła w Edge są zapisane jako zwykły tekst i nie są szyfrowane. Odkrył to norweski badacz bezpieczeństwa Tom Jøran Sønstebyseter Rønning, a swoim odkryciem pochwalił się na X.

Dalsza część tekstu pod wideo
Klucz sprzętowy I hasła masz zabezpieczone fizycznie

Microsoft Edge zapisuje hasła jako tekst

Wedle wyjaśnień specjalisty, Edge zaraz po uruchomieniu przechowuje wszystkie hasła w pamięci procesu. Co nie byłoby tak złe, gdyby były one zaszyfrowane. Microsoft upiera się, że jest to celowe działanie i nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL G1 6/256GB 6.52" Pomarańczowy
Smartfon OUKITEL G1 6/256GB 6.52" Pomarańczowy
0 zł
749 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Smartfon ULEFONE RugKing 3 Pro 8/128GB 6.56" 120Hz Zielony
Smartfon ULEFONE RugKing 3 Pro 8/128GB 6.56" 120Hz Zielony
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Telefon MAXCOM MM334L 4G Czarny
Telefon MAXCOM MM334L 4G Czarny
0 zł
319.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 319.9 zł
Advertisement

Jak donosi norweski serwis Itavisen.no, w związku ze stanowiskiem Microsoftu Tom Jøran Sønstebyseter Rønning ma zamiar opublikować na GitHubie prosty program, który pozwala na wyciąganie haseł z Edge. 

Klucz sprzętowy I hasła masz zabezpieczone fizycznie

Głos w tej sprawie zabrał także David Shipley, dyrektor generalny Beauceron Security:

Nie, to nie jest funkcja. To łatwy sposób na uniknięcie odpowiedzialności. (...) To oczywiście nie jest przeszkoda techniczna. To przeszkoda motywacyjna, co nie powinno nikogo dziwić, ponieważ Microsoft rozdaje przeglądarkę za darmo. Nie płacisz za nią, więc dlaczego mieliby się bardziej przejmować jej zabezpieczeniami niż absolutnym minimum?

Image
telepolis
bezpieczeństwo Edge hasła Microsoft
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: COMPUTERWORLD, Itavisen.no