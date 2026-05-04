Unia się wściekła. Zakaz nie działa w praktyce

Chociaż w regulaminach Facebooka i Instagrama istnieje zapis, że mogą z nich korzystać tylko osoby od 13. roku życia, to w praktyce jest to przepis martwy. Sprawa jest na tyle poważna, że zainterweniować postanowiła Unia Europejska.

Unia interweniuje ws. Instagrama i Facebooka

Firma Meta, właściciel Instagrama i Facebooka, wysyła do Unii Europejskiej między innymi oceny ryzyka. Według wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej ds. cyfrowych Henny Virkkunen są one błędne. Z szacunków wynika bowiem, że już 10-13 proc. dzieci poniżej 13. roku życia ma konto na Facebooku lub Instagramie, co nie powinno być dozwolone.

Wstępne ustalenia Unii wskazują, że firma Meta nie wprowadziła skutecznych środków, które uniemożliwiałyby korzystanie z usług firmy przez dzieci poniżej 13. roku życia. Nie ma też narzędzi, które pozwalałyby na odbieranie im takiego dostępu. Wątpliwości budzi też ocena ryzyka, przygotowana przez firmę Meta.

Tak naprawdę wystarczy w trakcie rejestracji podać błędną datę urodzenia, aby móc korzystać z Facebooka lub Instagrama. To jedyne zabezpieczenie, więc zakaz dla osób poniżej 13. roku życia jest w praktyce martwy. Jakby tego było mało, to zgłaszanie fałszywych kont, w tym założonych przez dzieci, jest bardzo utrudnione. Samo dostanie się do formularza, wymaga aż 7 kliknięć.