Rząd chce zrobić dobrze kierowcom. Projekt ustawy już jest

Ministerstwo Cyfryzacji szykuje projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zmiany mają sprawić, że kierowcy jeszcze rzadziej będą musieli stać w kolejkach w urzędzie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:15
Resort cyfryzacji proponuje duże zmiany w prawie o ruchu drogowym. Najważniejsza dotyczy papierowych dowodów rejestracyjnych, które staną się zbędne. Do tego łatwiej będzie złożyć wniosek o prawo jazdy.

Rząd kokietuje kierowców

Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, został opublikowany w czwartek (30 kwietnia) i skierowany do opiniowania. Zakłada on duże ułatwienia dla kierowców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rządu, to zmiany powinny wejść w życie w czerwcu 2028 roku.

Projekt zakłada przede wszystkim duże rozszerzenie katalogu spraw, które da się załatwić elektronicznie, w tym między innymi za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wprowadzenia cyfrowej wersji dowodu rejestracyjnego. Tym samym zniknie konieczność korzystania z papierowej wersji, chociaż ta nadal ma być dostępna na życzenie kierowcy. W takim wypadku będzie mógł ją odebrać w urzędzie lub otrzymać listownie.

Poza tym elektronicznie da się też:

  • złożyć wniosek o wydanie, wymianę lub przedłużenie prawa jazdy
  • zgłosić utratę lub zniszczenie prawa jazdy
  • złożyć wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
  • potwierdzić odbiór dokumentu odebranego pocztą

Zmiany dotkną też osób, które handlują pojazdami. Dla nich przewidziano między innymi możliwość elektronicznego zawarcia umowy sprzedaży. Poza tym za pomocą systemów informatycznych możliwe będzie zgłoszenie zbycia, powiadomienie zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu praw własności, zgłosić utratę tablic lub dowodu rejestracyjnego.

Wreszcie w bazie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) ma być gromadzona większa liczba danych, w tym między innymi elektroniczne wnioski, dokumenty oraz dane dotyczące umów sprzedaży.

Źródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: prawo.pl