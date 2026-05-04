Tak zmieni się WhatsApp. Idą duże zmiany

Pod koniec 2025 roku w wersji beta aplikacji WhatsApp pojawiły się dowody na szykowane zmiany w wyglądzie aplikacji. Te miały być zgodne z językiem projektowania Liquid Glass, który wprowadził na swoich urządzeniach Apple. Wygląda na to, że teraz firma Meta jest w końcu gotowa je wprowadzić.

WhatsApp przejdzie zmiany

Serwis WABetaInfo, który specjalizuje się w doniesieniach na temat WhatsAppa, sugeruje, że Meta wkrótce wprowadzi zmiany w aplikacji. Co ciekawe, nowy wygląd nie jest na razie dostępny nawet dla użytkowników wersji beta. Jednak udało się go aktywować, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak będzie prezentować się nowe wydanie komunikatora.

Uwagę zwraca przede wszystkim pływające i półprzezroczyste okno do wpisywania wiadomości. Częściowo prześwitujące są też elementy na górze aplikacji, w tym ikona do rozpoczęcia rozmowy głosowej lub wideo.