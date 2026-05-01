Netflix drożeje w Polsce. Zapłacisz więcej za każdy plan
Netflix zwiększył od maja ceny subskrypcji dla klientów z Polski. Po podobnych ruchach na innych rynkach, opłaty wzrosły w końcu też nad Wisłą. O ile i czy to się w ogóle jeszcze opłaca, przeczytacie niżej.
Netflix to najpopularniejsza platforma VoD w Polsce, ale zaczyna już irytować
Z Netfliksa korzysta co miesiąc niemal 10,5 mln realnych użytkowników - populacyjnie jego zasięg wśród internautów to imponujące 35,07%, a użytkownik spędza na Netflix średnio 6 godzin i jedną minutę miesięcznie. W marcu platforma świętowała swoje 10-lecie w Polsce, dorzucając trochę starych, polskich filmów. Dzisiaj chce więcej pieniędzy.
Nowy cennik usług platformy Netflix przedstawia się następująco — ceny wzrosły o około 12%:
|Ceny Netflix w Polsce
|Pakiet
|Było
|Jest
|Wzrost
|Podstawowy
|33 zł
|37 zł
|12,1%
|Standardowy
|49 zł
|55 zł
|12,2%
|Premium
|67 zł
|75 zł
|11,9%
Co przy tym najgorsze, Netflix postanowił jeszcze mocniej utrudnić współdzielenie konta. W planach Standardowym i Premium - to już nie wydatek 13 zł za osobę, tylko aż 16 zł. Słowem za Premium + 2 współużytkowników będzie trzeba teraz płacić 107 zł, czyli 35,66 zł za osobę, wliczając gospodarza.
Czy ktoś jeszcze za to płaci?
Osobnym tematem jest jakość treści na platformie, która z roku na rok staje się coraz mniej równa. O ile na Apple TV mamy praktycznie hit za kitem, tutaj dla kontrastu to taki trochę kit za kitem ze sporadycznymi przebłyskami jakościowych produkcji.
W mojej perspektywie 37 zł za dostęp do treści 720p to zwyczajny scam. Kupuję dostęp dla dzieci na święta, a potem wyłączam. Jeśli ktoś korzysta wyłącznie z Netflix, lepiej niech otworzy oczy i przetestuje sobie inne platformy. Można, chociażby sprawdzić najnowszą promocję na HBO Max.