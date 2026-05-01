Netflix drożeje w Polsce. Zapłacisz więcej za każdy plan

Netflix to najpopularniejsza platforma VoD w Polsce, ale zaczyna już irytować

Z Netfliksa korzysta co miesiąc niemal 10,5 mln realnych użytkowników - populacyjnie jego zasięg wśród internautów to imponujące 35,07%, a użytkownik spędza na Netflix średnio 6 godzin i jedną minutę miesięcznie. W marcu platforma świętowała swoje 10-lecie w Polsce, dorzucając trochę starych, polskich filmów. Dzisiaj chce więcej pieniędzy.

Nowy cennik usług platformy Netflix przedstawia się następująco — ceny wzrosły o około 12%:

Ceny Netflix w Polsce Pakiet Było Jest Wzrost Podstawowy 33 zł 37 zł 12,1% Standardowy 49 zł 55 zł 12,2% Premium 67 zł 75 zł 11,9% Pokaż więcej

Co przy tym najgorsze, Netflix postanowił jeszcze mocniej utrudnić współdzielenie konta. W planach Standardowym i Premium - to już nie wydatek 13 zł za osobę, tylko aż 16 zł. Słowem za Premium + 2 współużytkowników będzie trzeba teraz płacić 107 zł, czyli 35,66 zł za osobę, wliczając gospodarza.

Czy ktoś jeszcze za to płaci?

Osobnym tematem jest jakość treści na platformie, która z roku na rok staje się coraz mniej równa. O ile na Apple TV mamy praktycznie hit za kitem, tutaj dla kontrastu to taki trochę kit za kitem ze sporadycznymi przebłyskami jakościowych produkcji.

W mojej perspektywie 37 zł za dostęp do treści 720p to zwyczajny scam. Kupuję dostęp dla dzieci na święta, a potem wyłączam. Jeśli ktoś korzysta wyłącznie z Netflix, lepiej niech otworzy oczy i przetestuje sobie inne platformy. Można, chociażby sprawdzić najnowszą promocję na HBO Max.