Netflix drożeje w Polsce. Zapłacisz więcej za każdy plan

Netflix zwiększył od maja ceny subskrypcji dla klientów z Polski. Po podobnych ruchach na innych rynkach, opłaty wzrosły w końcu też nad Wisłą. O ile i czy to się w ogóle jeszcze opłaca, przeczytacie niżej.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:09
Netflix drożeje w Polsce. Zapłacisz więcej za każdy plan

Netflix to najpopularniejsza platforma VoD w Polsce, ale zaczyna już irytować

Z Netfliksa korzysta co miesiąc niemal 10,5 mln realnych użytkowników - populacyjnie jego zasięg wśród internautów to imponujące 35,07%, a użytkownik spędza na Netflix średnio 6 godzin i jedną minutę miesięcznie. W marcu platforma świętowała swoje 10-lecie w Polsce, dorzucając trochę starych, polskich filmów. Dzisiaj chce więcej pieniędzy.

Nowy cennik usług platformy Netflix przedstawia się następująco — ceny wzrosły o około 12%:

Ekran projekcyjny ART MS-60 152x152
Stojak pod projektor DANGBEI 01.4A03-HWLDZJ-EU00 Maksymalne obciążenie 5 kg Czarny
Projektor XGIMI Horizon 20 Max (3840 x 2160), 5700 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Ceny Netflix w Polsce
Pakiet Było Jest Wzrost
Podstawowy 33 zł 37 zł 12,1%
Standardowy 49 zł 55 zł 12,2%
Premium 67 zł 75 zł 11,9%
Co przy tym najgorsze, Netflix postanowił jeszcze mocniej utrudnić współdzielenie konta. W planach Standardowym i Premium - to już nie wydatek 13 zł za osobę, tylko aż 16 zł. Słowem za Premium + 2 współużytkowników będzie trzeba teraz płacić 107 zł, czyli 35,66 zł za osobę, wliczając gospodarza.

Czy ktoś jeszcze za to płaci?

Osobnym tematem jest jakość treści na platformie, która z roku na rok staje się coraz mniej równa. O ile na Apple TV mamy praktycznie hit za kitem, tutaj dla kontrastu to taki trochę kit za kitem ze sporadycznymi przebłyskami jakościowych produkcji.

W mojej perspektywie 37 zł za dostęp do treści 720p to zwyczajny scam. Kupuję dostęp dla dzieci na święta, a potem wyłączam. Jeśli ktoś korzysta wyłącznie z Netflix, lepiej niech otworzy oczy i przetestuje sobie inne platformy. Można, chociażby sprawdzić najnowszą promocję na HBO Max.

Netflix drożeje w Polsce. Zapłacisz więcej za każdy plan
Oferta Netflix to więcej gwiazdek niż w promocjach operatorów

 

 

Źródła zdjęć: Vantage_DS / Shutterstock
Źródła tekstu: Netflix, oprac. wł