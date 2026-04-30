Zegarek na komunię? Tak, ale w nowoczesnym wydaniu

Nadchodzi maj, a to oznacza, że już niedługo kolejne pokolenie dzieci przystąpi do pierwszej komunii. Choć jest to wydarzenie przede wszystkim o charakterze religijnym i duchowym, to nie ma co owijać w bawełnę – wielu z nas komunia kojarzy się głównie z prezentami. No i jest w tym jakaś głębsza logika, bo trafiony upominek może się okazać cenną pamiątką rozpoczęcia przez młodego człowieka nowego etapu życia.

Ilu z nas pamięta swój pierwszy komputer, który kupili za pieniądze z komunii? A może w Waszym przypadku był to rower lub zegarek? Zmierzam do tego, że najlepszymi prezentami na komunię są często te najbardziej praktyczne. Do tej kategorii zaliczają się także smartfony, tablety i smartwatche.

Idąc za tym tokiem myślenia, postanowiliśmy przygotować listę kilku sprawdzonych sprzętów z oferty Plusa, które powinny idealnie sprawdzić się w roli komunijnego upominku. Powinny doskonale sprawdzić się w roli inspiracji.

Huawei Watch Fit 4

Zegarek na komunię to klasyka. Ba, wręcz swego rodzaju symbol. Jeśli chcielibyście wręczyć komuś taki upominek, ale w nieco bardziej nowoczesnym wydaniu, smartwatch może się okazać niegłupim pomysłem. Jeśli natomiast miałbym zaproponować konkretny model, to padłoby na Huawei Watch Fit 4.

To typowy zegarek do noszenia na co dzień. Jego sportowy fason powinien podpasować młodszym użytkownikom, podobnie jak duży wyświetlacz o przekątnej 1,82” oraz akumulator, który potrafi wytrzymać nawet 10 dni na jednym ładowaniu. Najważniejsze jest jednak to, że nie mówimy tu o sprzęcie przekombinowanym. To nie jest „smartfon na nadgarstku”, przyciągający uwagę milionem funkcji. Zamiast tego Huawei Watch Fit 4 skupia się na oferowaniu najbardziej praktycznych funkcjonalności, takich jak monitorowanie aktywności, dostęp do kalendarza czy powiadomień z telefonu. To urządzenie funkcjonalne, ale bez popadania w przesadę – podobnie zresztą jak inne zegarki z oferty producenta.

Dodatkowym atutem tego typu smartwatcha może być to, że doskonale motywuje do aktywności. Nawet coś tak banalnego jak wbudowany krokomierz może się okazać świetnym sposobem, by nakłonić dziecko do wyjścia na dwór zamiast spędzania całego dnia na kanapie lub przed komputerem.

Realme C75

Pomysł kupowania dzieciom smartfonów potrafi wzbudzać sporo kontrowersji i trudno się temu dziwić. Wiele zależy tu nie tylko od samego urządzenia, ale też od podejścia rodziców i opiekunów, którzy powinni wyznaczać jasne zasady korzystania z telefonu. My natomiast możemy doradzić, jaki model najlepiej sprawdzi się w rękach młodszych użytkowników — a jednym z ciekawszych wyborów wydaje się Realme C75.

Powodów jest co najmniej kilka, ale gdyby streścić to w jednym słowie, byłoby nim „niezawodność”. Urządzenie posiada wbudowany akumulator o pojemności aż 5828 mAh, więc nie ma ryzyka, że telefon niespodziewanie rozładuje się podczas zajęć albo zabawy. Istotna jest także wzmocniona konstrukcja, wyróżniająca się m.in. wodoodpornością na poziomie IP69.

Realme C75 to taki telefon, w którym wydajność schodzi na nieco inny plan – to sprzęt, w którym najważniejsze jest pozostawanie w kontakcie z bliskimi. Nie jest też szczególnie drogi, dzięki czemu jest praktycznie idealnym kandydatem do roli pierwszego telefonu dla dziecka.

Motorola Moto G77

Motorola Moto G77 idzie natomiast w nieco inną stronę. To model, który mimo niewygórowanej ceny potrafi wyglądać efektownie i prestiżowo, dając niemalże namiastkę korzystania z prawdziwego flagowca.

To model, który stoi w dużej mierze designem. Smukła sylwetka i kilka kolorów z palety Pantone do wyboru potrafią zrobić doskonałe wrażenie. Kiedy włączymy tutejszy wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED i zobaczymy Androida 16 z wyjątkowo dopracowanym interfejsem, robi się tylko lepiej.

To jednak nie oznacza, że Motorola Moto G77 nie może się pochwalić świetną funkcjonalnością czy parametrami. Dość powiedzieć, że mamy tu chociażby duży akumulator 5200 mAh, aparat 108 Mpix czy głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos. Po prostu cyferki nie są tutaj główną atrakcją. Zamiast tego chodzi raczej o to, żeby użytkownik mógł się poczuć wyjątkowo – no a o to chyba chodzi w tego typu prezentach, prawda?

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 to model nieco droższy od pozostałych propozycji. Płacimy tu jednak nie tylko za prestiżową markę. Przede wszystkim dostajemy bezpieczeństwo, dopracowanie i poziom wsparcia, który przez lata był dla innych producentów niedoścignionym wzorem.

I myślę, że zwłaszcza to ostatnie sprawia, że Samsung Galaxy A37 jest tak dobrym kandydatem na komunijny prezent. To jeden z niewielu modeli z tego segmentu, który może się pochwalić obietnicą aż sześciu dużych aktualizacji systemu operacyjnego oraz sześciu lat aktualizacji bezpieczeństwa. Co to oznacza? Ano tyle, że mówimy tu o telefonie naprawdę na lata. Przy odrobinie szczęścia tegoroczny prezent komunijny będzie mógł posłużyć dziecku aż do bierzmowania i to bez większych kompromisów.

A zalet jest tutaj dużo więcej, bo oprócz tego na pokładzie czeka dobry aparat 50 Mpix, wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED czy wodoodporna obudowa klasy IP68. Nie jest to może flagowiec, ale zdecydowanie niczego mu nie brakuje.

Huawei MatePad 11.5 2025 PaperMatte

Ale można też pójść w nieco innym kierunku i jako prezent kupić tablet – ot, choćby taki jak Huawei MatePad 11.5 2025 PaperMatte.

Pod wieloma względami to chyba nawet lepszy wybór od telefonu. Tablet to nie tylko zabawka – to doskonałe narzędzie, które może pomóc dziecku stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj Huawei MatePad 11.5 wypada wyjątkowo dobrze m.in. za sprawą dołączonego rysika Huawei M-Pencil. W połączeniu z aplikacją GoPaint daje on niemal nieograniczone możliwości każdemu, kto wykazuje choćby odrobinę zapędów artystycznych – niezależnie od tego, na jakim poziomie aktualnie się znajduje.

Drugim powodem, dla którego ten konkretny model stanowi idealny wybór dla dziecka, jest wyświetlacz. Tutejsza matowa powłoka nie męczy wzroku, nie zbiera odcisków palców ani nie sprawia problemów w jasnym słońcu – a przynajmniej nie tak, jak ma to miejsce w przypadku błyszczących ekranów. To oczywiście nie oznacza, że należy przy nim spędzać po 12 godzin dziennie, ale jeśli szukacie sprzętu, który nie będzie niepotrzebnie narażał oczu Waszych pociech, to Huawei MatePad 11.5 2025 w wersji PaperMatte jest bardzo dobrym tropem.

Elektronika na komunię? To nie musi być zły pomysł!

Jeśli chcecie sprawić dziecku niezapomniany prezent na komunię, nowy zegarek, tablet albo smartfon mogą się okazać doskonałym pomysłem. Taki gadżet może pomóc mu stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie, choć oczywiście warto pamiętać, że nakłada też sporo odpowiedzialności na dorosłych. W końcu to ich rolą jest zadbać o to, by ten kontakt był bezpieczny i przerodził się w coś wartościowego.

A co do samych urządzeń, to myślę, że każda z naszych propozycji sprawdzi się w tej roli doskonale. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać je wyłącznie jako inspirację i sięgnąć po coś kompletnie innego. W takiej sytuacji najlepiej samemu sprawdzić pełną ofertę Plusa, która czeka na Was w linku poniżej. W ten sposób przy zakupie urządzenia zyskacie dodatkowo możliwość rozbicia ceny na wygodne raty oraz dobrania od razu abonamentu głosowego (np. oferty L z nielimitowanym Internetem i rozmowami za 60 zł/mies. po rabatach).

Uzupełnieniem oferty są usługi, które realnie wspierają bezpieczeństwo dziecka na co dzień. Stop Hejt pomaga reagować na hejt i niebezpieczne treści w internecie, a Gdzie Jest Bliski daje rodzicom możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się dziecko – dla większego spokoju i poczucia kontroli.