PKO BP alarmuje. To już jutro

Najbliższa niedziela 26 kwietnia jest handlowa. Oznacza to, że Polacy mogą tłumnie ruszyć do sklepów. Jednak największy bank w Polsce - PKO BP - przyszykował w tym czasie utrudnienia. Na szczęście jest też dobra informacja.

PKO BP alarmuje. To już jutro

PKO BP z utrudnieniami

Niedziela 26 kwietnia jest handlowa. Sklepy będą otwarte. Chociaż PKO BP opublikował komunikat, w którym informuje o planowanych w tym czasie utrudnieniach, to nie ma powodów do obaw. Nie wpłyną one na niedzielne zakupy.

PKO Bank Polski skierował komunikat do wszystkich swoich klientów. W nim alarmuje o planowanych pracach serwisowych, z powodu których dostęp do części usług będzie utrudniony. Nie będą dostępne między innymi serwisy iPKO oraz iPKO biznes. Chwilowo mogą też wystąpić utrudnienia z dostępem do aplikacji mobilnej IKO.

Jednak są tutaj aż dwie dobre informacje. Po pierwsze, prace serwisowe w żaden sposób nie wpłyną na płatności kartami. Te przez cały czas będą funkcjonować, więc bez problemu zrobimy zakupy. Po drugie, cały proces zostanie przeprowadzony w godzinach nocnych i wczesnoporannych, gdy większość z nas będzie spać smacznie w łóżku. Bank przewiduje, że ewentualne utrudnienia mogą wystąpić w godzinach od 00:15 do 5:00 nad ranem.

Pomimo tego bank apeluje, aby wcześniej zlecić wszystkie ważne transakcje, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl