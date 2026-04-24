TV Republika brała pieniądze z Zondacrypto na potęgę
Giełda kryptowalut Zondacrypto przeznaczyła miliony złotych na kampanie reklamowe. Większość tych środków trafiła do Telewizji Republika. Pokazują to najnowsze dane rynkowe z ostatnich dwóch lat.
Miliony złotych na reklamy
Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował wydatki reklamowe firmy Zondacrypto. Badanie obejmuje okres od 31 marca 2024 roku do 31 marca 2026 roku. W tym czasie giełda wyemitowała w mediach reklamy o łącznej wartości 53,4 miliona złotych, z czego aż 96 procent przeznaczono na spoty telewizyjne.
Na czele zestawienia znalazła się Telewizja Republika. Stacja ta odpowiadała za 70% łącznych wydatków reklamowych giełdy kryptowalut. Dane dotyczą reklam we wszystkich zbadanych kanałach komunikacji. Obejmują one telewizję, radio oraz prasę.
Skupienie na roku wyborczym
Platforma Zondacrypto emitowała najwięcej reklam w 2025 roku. Był to czas trwania kampanii prezydenckiej w Polsce. Aż 95% wszystkich spotów giełdy na antenie Telewizji Republika wyemitowano właśnie wtedy. Stacja nadała w tym czasie dokładnie 5877 spotów reklamowych.
Ich łączna wartość wynosiła ponad 37 milionów złotych według cennika netto. Średnia cena jednej emisji osiągnęła poziom 6336 złotych netto. W okresie od marca do grudnia 2025 roku reklamy pojawiały się na antenie regularnie. Widzowie mogli zobaczyć materiały promujące giełdę średnio 18 razy dziennie.
Wyraźna strategia komunikacyjna
Przedstawiciele Instytutu Monitorowania Mediów określają te działania jako zaplanowaną strategię. Wybór jednej stacji telewizyjnej pozwolił na dotarcie do stałych widzów.
Marka zdecydowała się na intensywną i skoncentrowaną w czasie aktywność reklamową dokładnie wtedy, gdy uwaga mediów i widzów była wyjątkowo wysoka. Rok 2025 to w Polsce czas kampanii prezydenckiej, wzmożonej aktywności politycznej i rekordowych zasięgów stacji informacyjnych.
Telewizja Republika jest medium o silnie sprofilowanej i lojalnej widowni, a wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70% budżetu TV świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców.
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą narzędzia adMonit. Analitycy sprawdzili emisje reklamowe w radiu, prasie oraz stacjach telewizyjnych. Przedstawione w raporcie wartości opierają się na oficjalnych cennikach stacji. Kwoty te nie uwzględniają ewentualnych rabatów transakcyjnych.