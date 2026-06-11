Zapomniany serial sci-fi. Właśnie go "odkopano" i robi furorę

"Niesamowite historie" serial science fiction Spielberga

To dowód na to, że jeśli coś ukaże się w nieodpowiednim dla niego czasie, to bardzo łatwo o zamiecenie całej, nawet bardzo wartościowej, antologii pod dywan. Taki właśnie los spotkał antologię thrillerów nadprzyrodzonych Stevena Spielberga. Teraz, 6 lat po swojej premierze, "Niesamowite historie" przeżywają swoje drugie życie na listach najchętniej oglądanych seriali Apple TV, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, Apple TV także ma serial w swojej ofercie, zatem, moment, kiedy po niego sięgną także polscy widzowie i wyniosą do top10 najchętniej oglądanych seriali, to jedynie kwestia czasu.

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Aż dziw bierze, że serial o takim tytule i reprezentujący ten właśnie gatunek, nigdy nie zdominował dyskusji podczas swojej pierwotnej emisji.

Niesamowite science fiction zostało nakręcone 6 lat temu

Dlaczego tak się stało? Eksperci twierdzą, że "Niesamowite historie" pojawiły się zanim, Apple TV w pełni uświadomił widzom, jakim serwisem streamingowym chce być. Coś takiego, jak antologia wyprodukowana przez Spielberga, powinno być przecież wizytówką platformy. Ale wtedy, sześć lat temu, marka Apple nie zdążyła jeszcze ustabilizować się wokół prestiżowego science fiction. Z perspektywy czasu, "Niesamowite historie" stały się symbolem nieudanego eksperymentu platformy, który został pogrzebany, zanim widzowie w ogóle go zauważyli w bibliotece.