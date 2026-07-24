Nowość od DC. Zamiast powieści o superbohaterach dostaniemy horror

Bohater traci twarz. I to dosłownie

Clayface to znana komiksowa postać. Bohater po raz pierwszy pojawił się w komiksie z serii "Detective Comics" (nr 40 )w 1940 roku. Od tego czasu, pojawiał się pod różnymi pseudonimami, przez kolejne dekady. To przeciwnik Batmana i złoczyńca z Gotham. Ale nowy film od Warner Bros, nie stanowi ekranizacji żadnej konkretnej komiksowej historii, jest za to współczesną interpretacją Clayface'a. Ma to być postać na miarę naszych czasów. Ci, którzy oglądali nagrodzony za scenariusz horror "Substancja" z Demi Moore, powinni docenić tę pozycję.

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Clayface - o czym opowiada film?

Głównym bohaterem "Clayface" jest Matt Hagen, wschodząca gwiazda filmowa, którego życie zmienia się, kiedy zostaje napadnięty i brutalnie oszpecony. Podejmuje on próbę odzyskania dawnej sławy i kariery - w tym celu poddaje się eksperymentalnej terapii. Jak łatwo da się zauważyć, zabieg nie jest zwykłym zabiegiem i następują po nim nietypowe powikłania. Widzowie, zamiast powiastki o supermocach, dostają film o makabrycznej przemianie. Oto, na naszych oczach złotowłosy piękny młodzieniec stopniowo traci kontrolę nad swoim ciałem i zmienia się w potwora. Scena z nożyczkami w samolocie chyba każdemu zapadnie w pamięć.

Co ciekawe, twórcy potwierdzili, że kampania promocyjna celowo ukrywa ostateczny wygląd tytułowego złoczyńcy Gotham. Także, widzowie odkryją ten sekret dopiero w październiku, kiedy film będzie miał swoją kinową premierę.

Trzeba przyznać, że zwiastun doskonale ukazuje cały horror głównego bohatera. I choć nie zobaczymy w nim pościgów, akcji oraz widowiskowych pojedynków, to jednak sceny rozpadu ciała są naprawdę mocne. Ciężko sobie wyobrazić jakie emocje targają głównym bohaterem.

W roli Matta Hagena zobaczymy Toma Rhysa Harries'a. Reżyserem filmu jest James Watkins, autor "Nie mów zła", a współautorem scenariusza - Mike Flanagan, twórca horrorów takich, jak "Nawiedzony dom na wzgórzu".