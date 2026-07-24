Ten telefon z klapką ma 5G, aparat 50 Mpix i eSIM, a nie ma przeglądarki

Jest to telefon z klapką i klawiaturą alfanumeryczną za 299 USD, czyli jakieś 1400 zł z uwzględnieniem VAT, a dochodzi do tego jeszcze przesyłka z USA realizowana przez FedEx, którą również trzeba opłacić. Drogo? Niekoniecznie. Mówimy tu o wyjątkowo przyzwoitym urządzeniu, które jak na produkcję o niskim nakładzie wcale nie kosztuje aż tak dużo.

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Light Flip dla ludzi, którzy chcą odpocząć od sieci, a nie od dobrego telefonu

Zacznijmy od ekranu: jest to 2,8-calowy panel OLED o rozdzielczości VGA, czyli 480 × 640. Co więcej, jest to ekran matowy, więc korzystanie z niego na zewnątrz powinno być przyjemne nawet w ostrym słońcu. Do wprowadzania tekstu posłuży natomiast klawiatura fizyczna ze słownikiem T9. Dzięki obecności dwóch mikrofonów oferuje on redukcję szumów, co na pewno doceni nasz rozmówca. My za to docenimy obecność 5G i eSIM, które zapewnią, że będzie to telefon na naprawdę długie lata.

A co z multimediami? Mamy tu rzecz jasna odtwarzacz muzyki i Bluetooth, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć słuchawki przewodowe po Jack 3.5 mm. Wrażenie robią także aparaty. Przedni oferuje rozdzielczość 12 Mpix, natomiast tylny to 50 Mpix obiektyw.

Całość działa na mocno zmodyfikowanym Androidzie znanym tu jako LightOS. Ten wygląda na nieco zbyt mocno minimalistyczny system, ale nie można mu odmówić czytelności i prostoty. Nie mamy oczywiście usług Google ani sklepu, a sam telefon nie oferuje nawet przeglądarki. Znalazło się za to miejsce na nawigację GPS.

A co z wydajnością? W końcu wiele takich konstrukcji jest niezwykle ociężałych. No cóż, o to bym się nie martwił. Procesor to MediaTek MT8873, który oferuje osiem rdzeni, z czego cztery Cortex-A55 i cztery Cortex-A78, a jeśli chodzi o pamięć operacyjną, to otrzymujemy 6 GB RAM. Na dane, czyli głównie zdjęcia i muzykę przeznaczono natomiast 128 GB.