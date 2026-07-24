Kupujesz słuchawki w sieci? Sklepy wprowadzają klientów w błąd

W sklepie online jest atrakcyjna promocja na słuchawki douszne, kupujesz je, później okazuje się, że nie grają zgodnie z oczekiwaniami. Chcesz je zwrócić, ale sklep odmawia, twierdząc, że to produkt higieniczny. Taki scenariusz nie jest rzadką praktyką sprzedawców, jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swej najnowszej opinii podkreśla, że to błędne podejście.

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Jedno z często kierowanych do UOKiK pytań to czy kupione przez internet słuchawki douszne można zwrócić. Zdarza się, że sprzedawcy twierdzą, że to są produkty higieniczne i dlatego nie podlegają zwrotowi. Podobne argumenty pojawiają się czasem także przy suszarkach do włosów czy szlafrokach – mówi Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji UOKiK.

UOKiK przypomina, że podstawową zasadą przy zakupach na odległość jest prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Jest to czas przeznaczony na namysł i przetestowanie towaru w taki sposób, w jaki zrobiłoby się to w sklepie stacyjnym. Choć ustawa przewiduje wyjątki dotyczące towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, słuchawki douszne do tej grupy się nie zaliczają, bo nie są sterylne ani nie tracą swoich właściwości po wyjęciu z opakowania.

Przy zakupach online konsument ma 14 dni na tak zwany zwrot. […] Są jednak wyjątki, przy których prawo to jest wyłączone. Jednym z nich są produkty w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można sprzedać ponownie ze względów zdrowotnych lub higienicznych właśnie. Przykładem takich produktów mogą być soczewki kontaktowe. Dlatego słuchawki douszne, suszarki czy szlafroki nie należą do produktów higienicznych, bo nie są sterylne ani nie tracą swoich właściwości po rozpakowaniu. Sam kontakt produktu z ciałem nie wystarczy, by pozbawić konsumenta prawa do odstąpienia od umowy – wyjaśnia Jagoda Kruszewska.

UOKiK podkreśla, że sprzedawcy mają także obowiązek informacyjny – w sytuacjach, w których prawo do odstąpienia od umowy faktycznie nie przysługuje, muszą wyraźnie poinformować o tym klienta jeszcze przed dokonaniem zakupu, umieszczając taką informację na przykład na karcie produktu.