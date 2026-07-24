Microsoft: każdy komputer z Windowsem jest śledzony i nic z tym nie zrobicie

Mechanizm ten obejmuje dwie kopie identyfikatora: jeden jest na samym urządzeniu, a drugi na serwerach Microsoftu. Identyfikator działa na całym świecie oraz nie można go oszukać przy pomocy VPN. Jak opisał to pracownik Microsoftu, jest to:

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Trwały identyfikator na poziomie urządzenia, zaprojektowany w celu jednoznacznej identyfikacji instalacji systemu operacyjnego Windows na urządzeniu, czy to fizycznym (np. telefonie komórkowym lub laptopie), czy maszynie wirtualnej, w określonych usługach i scenariuszach firmy Microsoft.

GDID naprawdę pozwala na śledzenie ludzi

Mechanizm ten ujrzał światło dzienne podczas aresztowania 19-letniego Petera Stokesa, cyberprzestępcę, który we współpracy z grupą Scattered Spider wyłudził 8 milionów dolarów amerykańskich okupu. Został on aresztowany przez FBI na lotnisku w Helsinkach, skąd chciał odlecieć do Japonii. Otóż został on namierzony i zidentyfikowany właśnie dzięki identyfikatorowi GDID w jego laptopie z systemem Windows.