Sprzęt

Microsoft: każdy komputer z Windowsem jest śledzony i nic z tym nie zrobicie

Podczas instalacji Windowsa do komputera zostaje przypisany globalny identyfikator urządzenia (GDID). Nie da się go zmodyfikować ani usunąć, a ostatnie działania potwierdziły, że może on zostać wykorzystany do odnalezienia i aresztowania osób łamiących prawo. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:23
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Microsoft: każdy komputer z Windowsem jest śledzony i nic z tym nie zrobicie
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Mechanizm ten obejmuje dwie kopie identyfikatora: jeden jest na samym urządzeniu, a drugi na serwerach Microsoftu. Identyfikator działa na całym świecie oraz nie można go oszukać przy pomocy VPN. Jak opisał to pracownik Microsoftu, jest to:

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Trwały identyfikator na poziomie urządzenia, zaprojektowany w celu jednoznacznej identyfikacji instalacji systemu operacyjnego Windows na urządzeniu, czy to fizycznym (np. telefonie komórkowym lub laptopie), czy maszynie wirtualnej, w określonych usługach i scenariuszach firmy Microsoft.

GDID naprawdę pozwala na śledzenie ludzi

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Mechanizm ten ujrzał światło dzienne podczas aresztowania 19-letniego Petera Stokesa, cyberprzestępcę, który we współpracy z grupą Scattered Spider wyłudził 8 milionów dolarów amerykańskich okupu. Został on aresztowany przez FBI na lotnisku w Helsinkach, skąd chciał odlecieć do Japonii. Otóż został on namierzony i zidentyfikowany właśnie dzięki identyfikatorowi GDID w jego laptopie z systemem Windows. 

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To oznacza, że teoretycznie każdy właściciel komputera z Windowsem może być stale śledzony przez firmę Microsoft, tak długo, jak urządzenie łączy się z internetem. Anonimowość to w tym przypadku iluzja. I chociaż zostało to wykorzystane do ujęcia przestępcy, to Microsoft doskonale wie, gdzie mieszkacie, oraz ma dostęp do waszego wzorca zachowań, a żaden VPN nie jest w stanie Was przed tym zabezpieczyć. 

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telepolis
Microsoft Windows
Źródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock
Źródła tekstu: tweaktown