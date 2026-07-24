Bezpieczeństwo

Lidl testuje nowość nad kasami. Nie wszyscy klienci będą zadowoleni

Lidl rozpoczął cykl testów, które nie każdemu klientowi przypadną do gustu. A jednak, jest to idealny sposób na roztargnionych oraz na tych, którzy nie do końca mają uczciwe zamiary. Nad kasami samoobsługowymi zostaną zamontowane kamery.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:59
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Lidl testuje nowość nad kasami. Nie wszyscy klienci będą zadowoleni
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Lidl będzie teraz montował kamery?

Lidl Polska, zaczął testować, w wybranych placówkach, kamery. Są one montowane nad kasami samoobsługowymi. Ale bez obaw, tu wcale nie chodzi o masowe wyłapywanie złodziei, ale o pomoc klientowi podczas zakupów. Sieć tłumaczy, że system kamer został stworzony po to, aby podpowiadać klientom właściwy produkt (jest to przydatne kiedy musimy wybrać z listy pieczywo, owoc lub warzywo). Ale to nie koniec jego zalet. Kamery mają także wychwytywać niezgodności, w momencie kiedy klient wybierze na ekranie inny towar niż ma w koszyku. 

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Nowa technologia ma pomóc klientom

Nowe rozwiązanie technologiczne jest wdrażane m.in. w Katowicach, w otwartej w tym miesiącu placówce na Nikiszowcu. Jak czytamy w Portalu Spożywczym, w sklepie działa aż 12 kas samoobsługowych, które zostały wyposażone w kamery. Ale docelowe funkcje systemu jeszcze nie zostały uruchomione. Klienci jednak mogą szybko działanie tego typu kamer docenić. Kamery te, bowiem mają zadanie szybko i sprawnie rozpoznać produkty, szczególnie te sprzedawane na wagę. Zadaniem systemu ma być analiza wyglądu towaru i sugerowania kupującemu odpowiedniej pozycji na ekranie. Wszystko to, dzięki sztucznej inteligencji. 

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Oczywiście system rozpozna także nieuczciwe zamiary klienta. Mowa o przypadkach, kiedy na wadze znajduje się droższy produkt, a klient na ekranie zaznacza ten tańszy. Kamery zapobiegną także sytuacjom, kiedy klienci będą chcieli celowo pominąć część produktów podczas skanowania. 

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl, portalspozywczy.pl