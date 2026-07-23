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Samsung, AI i składaki w jednym ekosystemie

Przy okazji lipcowego Galaxy Unpacked w Londynie Samsung przypomniał swoją historię i pokazał siłę ekosystemu, w którym ważną rolę odgrywają Galaxy AI, składane smartfony, SmartThings, telewizory i rozwiązania dla domu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:08
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Samsung, AI i składaki w jednym ekosystemie
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Samsung od lat buduje swoją pozycję nie jednym urządzeniem, lecz całym ekosystemem produktów i usług. Widać to szczególnie wtedy, gdy firma pokazuje, jak łączy smartfony, zegarki, telewizory, rozwiązania domowe i sztuczną inteligencję w jedną całość. W londyńskiej prezentacji ważne było nie tylko to, co można było zobaczyć podczas samego wydarzenia Galaxy Unpacked,, ale też to, jak Samsung opowiada o sobie: przez historię marki, rozwój technologii i konsekwentne rozbudowywanie oferty w wielu segmentach jednocześnie.

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Od skromnych początków

Samsung przypomniał, że jego historia sięga 1938 roku. To ważne, bo pokazuje, jak długa i złożona była droga firmy do obecnej pozycji. Początki marki nie miały nic wspólnego z elektroniką użytkową w dzisiejszym rozumieniu, a mimo to właśnie ten kierunek stał się dziś jej najmocniejszą stroną. W prezentacji wyraźnie wybrzmiało, że rozwój Samsunga to nie efekt jednego przełomowego produktu, ale wieloletniej pracy w wielu obszarach naraz.

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Taka narracja dobrze pasuje do obecnego wizerunku firmy. Samsung działa szeroko: tworzy smartfony, rozwija telewizory, inwestuje w technologie medyczne, a także buduje rozwiązania dla inteligentnego domu. Dzięki temu może przedstawiać się nie tylko jako producent elektroniki, ale jako marka, która współtworzy codzienne otoczenie użytkowników.

Samsung, AI i składaki w jednym ekosystemie

Galaxy AI w praktyce

Jednym z najważniejszych elementów całej opowieści było Galaxy AI. Samsung pokazuje to jako zestaw funkcji, które mają być użyteczne na co dzień, a nie jedynie efektowne na pokaz. W centrum znalazły się narzędzia związane z fotografią, tłumaczeniem czy poprawą jakości obrazu. To obszary, z których użytkownicy korzystają najczęściej.

Galaxy AI ma pomagać tam, gdzie liczy się szybkość i wygoda. Można poprawić zdjęcie, zwiększyć jego jakość, wydobyć szczegóły albo przetłumaczyć treść widoczną w kadrze. Samsung stawia tu na bardzo prosty komunikat: sztuczna inteligencja ma wspierać codzienne zadania, a nie komplikować korzystanie z telefonu.

Samsung, AI i składaki w jednym ekosystemie

Fotografia pod lupą

Fotografia od dawna jest dla Samsunga jednym z najważniejszych tematów. W prezentacji mocno podkreślano, że smartfon nie służy już wyłącznie do robienia zdjęć, ale też do ich przetwarzania i poprawiania. Galaxy AI pozwala dopracować ujęcie, wyostrzyć elementy kadru, a także przywrócić lepszy wygląd starszym fotografiom.

Zerknij na zdjęcia w galerii poniżej. Znajdziesz tam fotografię z 1938 roku, a następnie efekty działania sztucznej inteligencji. Najpierw usunięcie drzewa, potem rozszerzenie kadru i wygenerowanie brakujących elementów sceny, a następnie pokolorowanie czarno-białej fotografii. Na koniec na podstawie zdjęcia został stworzony krótki film. To wszystko potrafi Galaxy AI.

To kierunek, który dobrze odpowiada na potrzeby użytkowników. Zdjęcia z telefonu są dziś podstawą komunikacji i archiwizacji wspomnień, dlatego łatwe narzędzia do ich obróbki mają realną wartość. Samsung wyraźnie pokazuje, że rozwój aparatu to już nie tylko kwestia matrycy czy obiektywu, ale także oprogramowania i AI.

Składaki dojrzewają

Ważną częścią prezentacji były składane smartfony. Samsung przypomniał, jak ta kategoria rozwijała się od pierwszego Galaxy Folda, przez bardziej kompaktowy model Galaxy Z Flip, aż po kolejne generacje tych urządzeń, które lepiej odpowiadają na różne potrzeby użytkowników. Z biegiem lat składaki przestały być eksperymentem, a stały się jednym z filarów całej oferty.

Taka droga pokazuje, że Samsung nie traktuje tej kategorii jako ciekawostki. Składane urządzenia mają dziś własną tożsamość i wyraźnie zdefiniowane zastosowania. Jedni wybierają je ze względu na większy ekran i wygodę pracy wielozadaniowej, inni cenią kompaktową formę i możliwość szybkiego korzystania z urządzenia w różnych sytuacjach.

Samsung mocno akcentował to, że rozwój składanych smartfonów wynika z realnych oczekiwań użytkowników. Część osób chce jak największego ekranu, inni stawiają na mobilność i wygodę. Dlatego firma rozwija różne konstrukcje w obrębie jednej kategorii, zamiast próbować narzucać jeden uniwersalny model korzystania.

To podejście dobrze wpisuje się w szerszą strategię marki. Samsung nie ogranicza się do jednego formatu urządzenia, tylko szuka różnych odpowiedzi na różne style życia. Właśnie w tym można widzieć jedną z największych przewag firmy — nie w samym składanym ekranie, ale w umiejętności dopasowania technologii do codziennych potrzeb.

SmartThings spina dom

Kolejnym ważnym elementem całego ekosystemu jest SmartThings. To platforma, która łączy urządzenia domowe i pozwala zarządzać nimi z jednego miejsca. Samsung pokazuje ją jako naturalne rozszerzenie swojej oferty mobilnej, bo smartfon ma dziś być centrum sterowania nie tylko komunikacją, ale też całym domem.

Chodzi o wygodę, automatyzację i oszczędzanie energii. Użytkownik może łatwiej kontrolować sprzęty domowe, sprawdzać ich stan i łączyć je w gotowe scenariusze działania. Samsung stawia tu na prostotę obsługi i spójność całego środowiska, w którym poszczególne urządzenia mają ze sobą współpracować.

Telewizory i większy obraz

W prezentacji nie zabrakło też telewizorów. Samsung od lat jest jednym z najmocniejszych graczy w tym segmencie i wyraźnie zaznacza, że telewizor nadal pozostaje ważnym elementem jego strategii. To już nie tylko ekran do oglądania treści, ale część większego systemu urządzeń połączonych w jeden ekosystem.

W takim ujęciu telewizor staje się czymś więcej niż osobnym produktem. Może współpracować z telefonem, domowymi urządzeniami i usługami, tworząc spójne doświadczenie użytkownika. Samsung pokazuje w ten sposób, że myśli o technologii całościowo — od małego ekranu w kieszeni po duży ekran w salonie.

Technologie poza smartfonami

Warto też zauważyć, że Samsung nie ogranicza się wyłącznie do urządzeń konsumenckich. W prezentacji pojawiały się nawiązania do technologii medycznych i szerszego zaplecza badawczo-rozwojowego firmy. To przypomnienie, że marka działa w wielu obszarach i rozwija rozwiązania, które wykraczają poza klasyczny rynek elektroniki użytkowej.

Samsung, AI i składaki w jednym ekosystemie

Takie podejście wzmacnia obraz Samsunga jako firmy technologicznej w szerokim znaczeniu. Nie jest to tylko producent smartfonów, ale organizacja działająca na styku sprzętu, oprogramowania i usług, która chce wpływać na wiele aspektów codziennego życia.

Galaxy Unpacked 2026

Lipcowy Galaxy Unpacked 2026 to jednak przede wszystkim okazja do zaprezentowania najnowszych produktów: składanych smartfonów Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Flip8, a także zegarków Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2. Cała otoczka wydarzenia pokazała jednak coś więcej — że Samsung konsekwentnie buduje swój przekaz wokół ekosystemu, w którym liczą się nie tylko pojedyncze urządzenia, ale też ich wzajemne powiązania i wspólne działanie.

Samsung, AI i składaki w jednym ekosystemie
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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung, opracowanie własne