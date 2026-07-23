Oprogramowanie

NVIDIA broni chińskich modeli AI. Powód jest bardzo prosty

Podczas gdy Wielki Brat znowu grozi, że przykręci śrubę firmom z Państwa Środka, amerykańscy giganci wyrażają swoje niezadowolenie i wątpliwości.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:04
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NVIDIA broni chińskich modeli AI. Powód jest bardzo prosty
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Jensen Huang otwarcie sprzeciwił się amerykańskiemu pomysłowi ograniczania firmom dostępu do chińskich modeli AI. Szef NVIDII uważa, że przedsiębiorstwa powinny móc korzystać z takich rozwiązań jak Kimi K3, nawet jeżeli ich rosnące możliwości wywołują niepokój w Waszyngtonie.

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Chiny wcale nie są zagrożeniem, a kolejnym motorem napędowym

Jednym z głównych argumentów zwolenników ograniczeń jest ryzyko umieszczenia w chińskich modelach tzw. backdoorów, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko amerykańskim podmiotom. Huang uważa jednak, że taki scenariusz jest błędny. Model z otwartymi wagami można pobrać, uruchomić we własnej infrastrukturze, dodatkowo wytrenować i odizolować od zewnętrznych systemów. A większa przejrzystość pozwala również niezależnym badaczom szybciej wykrywać słabości.

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Huang krytykuje przy tym nie tylko działania wymierzone w chińskie firmy. Podobnie ocenia niedawne ograniczenia nałożone przez rząd USA na modele Fable 5 i Mythos 5 firmy Anthropic. Dostęp do nich został w czerwcu zawieszony po wykryciu sposobu na obejście zabezpieczeń, a następnie przywrócony po wprowadzeniu dodatkowych filtrów. Także premiera GPT-5.6 od OpenAI rozpoczęła się od ograniczonego programu prowadzonego w porozumieniu z amerykańską administracją.

Szef NVIDII przekonuje ponadto, że tanie modele z otwartymi wagami nie zmniejszą zapotrzebowania na centra danych i akceleratory AI. Mają raczej zachęcić kolejne firmy oraz użytkowników do sięgnięcia po sztuczną inteligencję. Większa popularność AI oznacza natomiast więcej obliczeń, nowych serwerowni i kart graficznych. Z perspektywy Zielonych chińskie modele nie są więc zagrożeniem, lecz kolejnym motorem napędowym.

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Źródła zdjęć: Shutterstock / jamesonwu1972
Źródła tekstu: Axios, Tom's Hardware, Oprac. własne