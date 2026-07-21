Google przespało moment. Konkurencja zdążyła odjechać

Google DeepMind zaprezentowało trzy nowe modele sztucznej inteligencji: Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite i Gemini 3.5 Flash Cyber. Firma obiecuje większą szybkość, niższe koszty oraz lepszą obsługę zadań związanych z programowaniem i agentami AI. Problem w tym, że na tle propozycji konkurencji premiera wygląda na mocno spóźnioną.

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Google przegrywa już nie tylko z OpenAI czy Anthropic

Gemini 3.6 Flash ma okno kontekstowe o wielkości miliona tokenów i obsługuje tekst, obrazy, dźwięk oraz materiały wideo. Korzystanie z API kosztuje 1,50 dolara za milion tokenów wejściowych oraz 7,50 dolara za milion tokenów wyjściowych. Model generuje ponad 300 tokenów na sekundę, a według Google zużywa o 17% mniej tokenów niż Gemini 3.5 Flash. To ważne zalety w zastosowaniach produkcyjnych, gdzie liczą się szybkość i rachunek za infrastrukturę.

Gorzej prezentują się jednak jego możliwości. Gemini 3.6 Flash zdobył 50 punktów w Artificial Analysis Intelligence Index, czyli dokładnie tyle samo co wcześniejszy Gemini 3.5 Flash. Dla porównania chiński Kimi K3 uzyskał 57 punktów, GPT-5.6 Sol od OpenAI 59 punktów, a Claude Fable 5 od firmy Anthropic 60 punktów. Nawet słaby Meta Muse Spark 1.1 wyprzedza nowość Google z wynikiem 51 punktów. Trudno więc mówić o przełomie.

Pierwsze reakcje są mieszane. Eksperci chwalą Gemini 3.6 Flash za dobry stosunek ceny do możliwości w agentach obsługujących przeglądarkę. Inni zwracają jednak uwagę, że model przegrywa z konkurencją w zadaniach programistycznych. Jedna z łagodniejszych analiz określa nowość jako "solidną aktualizację, ale zdecydowanie nie nokautującą konkurencji".

Ciekawiej wygląda Gemini 3.5 Flash-Lite, który generuje około 350 tokenów na sekundę i kosztuje zaledwie 0,30 dolara za milion tokenów wejściowych oraz 2,50 dolara za milion tokenów wyjściowych. Z kolei Gemini 3.5 Flash Cyber został dostrojony do wykrywania i naprawiania luk bezpieczeństwa. Ze względu na ryzyko nadużyć początkowo otrzymają go wyłącznie instytucje rządowe i zaufani partnerzy uczestniczący w ograniczonym programie pilotażowym.