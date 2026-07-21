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NVIDIA pokazała swoje procesory. AMD i Intel w tarapatach

Zieloni zdają sobie sprawę, że zbyt wąska specjalizacja to ślepa uliczka. To prawdopodobnie właśnie dlatego coraz chętniej rozpychają się w segmencie do tej pory należącym niemal wyłącznie do Czerwonych i Zielonych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21 LIP 2026
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NVIDIA pokazała swoje procesory. AMD i Intel w tarapatach
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NVIDIA coraz śmielej wychodzi poza rynek akceleratorów AI. Firma ujawniła kolejne informacje o serwerowym procesorze Vera, który ma zajmować się zadaniami wykonywanymi pomiędzy kolejnymi wywołaniami modeli AI. Chodzi m.in. o uruchamianie kodu, obsługę narzędzi, przeszukiwanie baz danych, analizowanie wyników oraz koordynowanie pracy GPU.

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NVIDIA może być nawet x1,8 szybsza niż odpowiednik od AMD

Nowy CPU od Zielonych oferuje 88 rdzeni Olympus zgodnych z Armv9.2 i 176 wątków. NVIDIA postawiła na szeroką, 10-drożną jednostkę dekodującą, neuronowy predyktor rozgałęzień oraz rozbudowany mechanizm wykonywania instrukcji poza kolejnością. Predyktor może obsługiwać dwa wykonane rozgałęzienia w jednym cyklu, co ma ograniczać przestoje w programach z często zmieniającym się przebiegiem. Producent deklaruje również wzrost IPC o nawet 50% względem serii Grace.

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Ciekawie prezentuje się mechanizm NVIDIA Spatial Multithreading. Zamiast pozostawiać dwa wątki walczące o wszystkie zasoby rdzenia, Olympus może je odpowiednio podzielić. Jeden wątek może otrzymać większą część jednostek wykonawczych, podczas gdy drugi zajmie się zadaniami systemowymi lub zarządzaniem. Ma to zapewnić stabilniejszą wydajność i ograniczyć efekt "hałaśliwego sąsiada" znany z tradycyjnego SMT.

NVIDIA pokazała swoje procesory. AMD i Intel w tarapatach

Wszystkie rdzenie łączy magistrala o przepustowości do 3,4 TB/s. Procesor otrzymał 164 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 oraz 2 MB pamięci L2 na każdy rdzeń. Kontroler obsługuje moduły RAM typu SOCAMM2 w standardzie LPDDR5X, oferujące do 1,2 TB/s przepustowości i maksymalnie 1,5 TB pojemności na procesor. Do tego dochodzą interfejsy NVLink-C2C o przepustowości 1,8 TB/s oraz PCIe 6.4 i CXL 3.1.

Według zespołu Jensena Huanga, Vera może być nawet 1,8 raza szybsza od konkurencyjnych procesorów x86 w wybranych zadaniach związanych z agentami AI, kompilacją, analizą kodu i Pythonem. Wyniki pochodzą jednak z wewnętrznych testów SPEC CPU 2026, dlatego należy traktować je ostrożnie do czasu pojawienia się niezależnych pomiarów.

NVIDIA pokazała swoje procesory. AMD i Intel w tarapatach
Intel Core i9-14900KF
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telepolis
ARM Nvidia procesor CPU NVIDIA Vera
Źródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: NVIDIA, oprac. własne