Ta myszka schłodzi Twoją dłoń i ogołoci portfel do cna

Prezentowany podczas targów Computex 2026 na Tajwanie gryzoń trafia dzisiaj do sprzedaży. Mowa o owocu współpracy firm Noctua i Pulsar, gdzie topowa specyfikacja połączona została z beżowo-brązową kolorystyką. A całość uzupełnia ażurowa obudowa i... niewielki wentylator pod dłonią.

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Sugerowana cena w Europie wynosi aż 779 złotych

Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition to myszka o wymiarach 121,7 x 66,5 x 43,3 mm oraz masie 73 g. W środku znalazł się flagowy sensor XS-2 oferujący rozdzielczość do 42 000 DPI, prędkość śledzenia do 800 IPS i przyśpieszenie do 70 G. Dopełnia to częstotliwość raportowania 8000 Hz.

Producent zdecydował się na optyczne przełączniki o żywotności do 100 milionów kliknięć. Do naszej dyspozycji jest 6 przycisków, w tym metalowe pokrętło. Wbudowany wentylator to Noctua NF-A4x10, czyli jednostka 40-milimetrowa. Do wyboru są cztery prędkości (łącznie z możliwością wyłączenia go), między którymi możemy się szybko przełączać.

Zastosowany akumulator ma pojemność 500 mAh, ale ani Pulsar, ani Noctua nie pochwalili się deklarowanym czasem pracy. Oczywiście wszystko zależy zawsze od ustawień, ale brak widełek w stylu "w najlepszym i najgorszym scenariuszu" nie wróży zbyt wielu godzin rozgrywki.