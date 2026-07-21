Fantasy z błyskawiczną premierą. Miesiąc temu w kinie, teraz na Prime Video

"Władcy Wszechświata" premiera na Prime Video 22 lipca

Miał być wielki hit, ale film - choć podobał się w większości widzom - nie do końca spełnił oczekiwania wytwórni. Premiera kinowa filmu miała miejsce 5 sierpnia, ale nie rozbił on banku, tak jak oczekiwano. Zarobił jedynie 113 mln dolarów, czego jednak nie można uznać za sukces, skoro jego budżet pochłonął znacznie więcej (ponad 170 mln dolarów). Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre innym. Dlatego też, dużo szybciej skorzystają użytkownicy streamingu - film, zaledwie po miesiącu od kinowej premiery trafi na platformę Prime Video.