Duży telewizor i dla kinomaniaka i dla gracza 500 zł taniej

Mowa tu o Xiaomi S Mini. Jest to 75-calowy ekran 4K miniLED wyposażony w 392 niezależnie strefy podświetlenia, który może być Wasz za jedyne 3399 zł. Warunki są jednak dwa: musicie go kupić dziś, czyli we wtorek, do 22:00, a dostępność jest ograniczona limitem 37 sztuk. Oczywiście świetnie nadaje się on także do oglądania filmów, a obecność smartTV daje dostęp do popularnych serwisów VOD. Natomiast wbudowany chromecast i Apple Airplay2 pozwalają na bezprzewodowe stumieniowanie obrazu z urządzeń mobilnych.

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Xiaomi S Mini dla graczy i kinomanikaów

Sam ekran działa z częstotliwością do 144 Hz, a obecność AMD FreeSync sprawia, że częstotliwość ekranu dostosowuje się do częstotliwości przesyłanego obrazu z konsol. Dodatkowo znajdziemy tu trzy porty HDMI 2.1, które idealnie sprawdzą się do podłączenia zestawu PC, PS5 i Nintendo Switch 2, lub dowolnej innej konfiguracji sprzętów.