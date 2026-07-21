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Duży telewizor i dla kinomaniaka i dla gracza 500 zł taniej

Porządny telewizor coraz częściej towarzyszy nie tylko konsolom, ale i gamingowym PC-tom. Taki zestaw do grania dla wielu osób jest wygodniejszy niż siedzenie blisko monitora przy biurku. Dziś natomiast telewizor z gamingowym zacięciem możecie kupić aż 500 zł taniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:14
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Telepolis.pl
Duży telewizor i dla kinomaniaka i dla gracza 500 zł taniej
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Mowa tu o Xiaomi S Mini. Jest to 75-calowy ekran 4K miniLED wyposażony w 392 niezależnie strefy podświetlenia, który może być Wasz za jedyne 3399 zł. Warunki są jednak dwa: musicie go kupić dziś, czyli we wtorek, do 22:00, a dostępność jest ograniczona limitem 37 sztuk. Oczywiście świetnie nadaje się on także do oglądania filmów, a obecność smartTV daje dostęp do popularnych serwisów VOD. Natomiast wbudowany chromecast i Apple Airplay2 pozwalają na bezprzewodowe stumieniowanie obrazu z urządzeń mobilnych.

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Xiaomi S Mini 75-cali Gamingowy telewizor

Xiaomi S Mini dla graczy i kinomanikaów

Sam ekran działa z częstotliwością do 144 Hz, a obecność AMD FreeSync sprawia, że częstotliwość ekranu dostosowuje się do częstotliwości przesyłanego obrazu z konsol. Dodatkowo znajdziemy tu trzy porty HDMI 2.1, które idealnie sprawdzą się do podłączenia zestawu PC, PS5 i Nintendo Switch 2, lub dowolnej innej konfiguracji sprzętów.

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Dwa gniazda USB pozwalają na zasilanie urządzeń pod ten standard, natomiast za emisję dźwięku odpowiadają dwa głośniki po 12,5 W każdy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć sprzęt grający pod wyjście Jack 3.5 mm, lub wyjście cyfrowe. A wszystko to za jedyne 3399 zł.

Xiaomi S Mini 75-cali Gamingowy telewizor
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telepolis
xiaomi telewizory Xiaomi S Mini 75
Źródła zdjęć: Xiaomi