x-kom powraca z kultowym sprzętem. Teraz jeszcze taniej

I dla takich osób są właśnie słuchawki Baseus Bowie WM02, które możecie kupić dziś zajedyne 39 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to po dodaniu ich do koszyka wpisać kod wakacje, który najlepiej przekopiować z samej strony produktu.

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Baseus Bowie WM02 są jak wino: tanie i dobre

Jest to prosta konstrukcja douszna bez wodotrysków jak ANC, czy ekran na etui. To jednak również się wyróżnia szybką na klapie. Tym samym widzimy, czy mamy słuchawki w środku bez otwierania. Ot, taki przyjemny, wizualny dodatek bez większego wpływu na cokolwiek, ale wyróżnia produkt na tle konkurencji.