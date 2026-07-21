Sprzęt

x-kom powraca z kultowym sprzętem. Teraz jeszcze taniej

Nie każdy potrzebuje wymyślnych słuchawek z milionem funkcji, których cena jest trzycyfrowa. Wielu osobom wystarczy, żeby przyjemnie grały i nie rujnowały portfela. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:52
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Telepolis.pl
x-kom powraca z kultowym sprzętem. Teraz jeszcze taniej
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I dla takich osób są właśnie słuchawki Baseus Bowie WM02, które możecie kupić dziś zajedyne 39 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to po dodaniu ich do koszyka wpisać kod wakacje, który najlepiej przekopiować z samej strony produktu.

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Baseus Bowie WM02 Z kodem wakacje

Baseus Bowie WM02 są jak wino: tanie i dobre

Jest to prosta konstrukcja douszna bez wodotrysków jak ANC, czy ekran na etui. To jednak również się wyróżnia szybką na klapie. Tym samym widzimy, czy mamy słuchawki w środku bez otwierania. Ot, taki przyjemny, wizualny dodatek bez większego wpływu na cokolwiek, ale wyróżnia produkt na tle konkurencji.

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Wyróżnia go także jakość. W swojej cenie to jedne z najlepiej grających słuchawek na rynku. I chociaż niewiele więcej da się o nich opowiedzieć, poza tym, że grają przez około 5 godzin na jednym ładowaniu — czyli podobnie, jak AirPodsy — to nie jest to wcale wada. Ot, prosty, tani i solidny kawałek elektroniki za 39 zł

Baseus Bowie WM02 Z kodem wakacje
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telepolis
słuchawki TWS baseus BASEUS Bowie WM02
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Baseus