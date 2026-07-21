Bank daje 800 zł i obrączkę płatniczą. Wpisz ten kod

Nowe oferty promocyjne „Alior Konto z Premią” i „Alior Konto Plus z Premią” obejmują klientów, którzy otworzą konto indywidualne wraz z kartą płatniczą do 13 października 2026 r.

Dalsza część tekstu pod wideo

Po spełnieniu określonych warunków aktywności w miesiącu następującym po podpisaniu umowy bank wypłaci 200 zł. Następnie przez kolejne cztery miesiące będzie można otrzymywać po 100 zł, co daje dodatkowo maksymalnie 400 zł. W przypadku zawarcia umowy online uczestnicy otrzymają również obrączkę płatniczą oraz dodatkowe 200 zł. Łączna wartość premii pieniężnych może więc wynieść do 800 zł.

Jak uzbierać 800 zł?

Warunkiem uzyskania premii jest aktywne korzystanie z rachunku. Oznacza to, że w wymaganych okresach klient powinien wykonać co najmniej trzy transakcje kartą lub BLIKIEM, zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł z rachunku prowadzonego w innym banku lub z rachunku dla klientów biznesowych prowadzonego w Alior Banku oraz przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej.

Ważny jest ten kod

Warunkiem przystąpienia do promocji jest także wpisanie podczas składania wniosku kodu promocyjnego PREMIA2026. Rejestracja do promocji następuje wyłącznie poprzez podanie tego kodu przy zawieraniu umowy o konto i kartę płatniczą. Brak kodu oznacza, że klient nie zostanie objęty promocją.

Promocje są dostępne zarówno w oddziałach, jak i w kanałach zdalnych – na stronie internetowej banku, w serwisie Alior Online oraz aplikacji Alior Mobile.

Czym jest obrączka płatnicza w Alior Banku?

Obrączka płatnicza w Alior Banku to inteligentny smart ring, który pełni funkcję bezkontaktowej karty płatniczej. Wewnątrz ceramicznej obudowy znajduje się mikrochip NFC, który komunikuje się z terminalami sklepowymi lub bankomatami z obsługą zbliżeniową. Pierścień nie wymaga ładowania ani zasilania bateryjnego, a energię potrzebną do przesłania danych czerpie ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej generowanej przez terminal płatniczy.