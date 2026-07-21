Marvel jak chce, to potrafi. Oto nowy zwiastun wyczekiwanego hitu
A jednak, jak Marvel chce, to potrafi. Wytwórnia właśnie wrzuciła do sieci nowy zwiastun wielkiego widowiska, jakim ma być Avengers: Doomsday. Od teraz trailer mogą oglądać wszyscy.
Avengers: Doomsday - wyczekiwany przez fanów
To może być film roku. I to bez dwóch zdań, o ile oczywiście Marvel tego nie zaprzepaści. Ale zwiastun rozwiewa te wątpliwości - jest tak spektakularny, że daje ogromną nadzieję, że czeka na nas wielkie widowisko. "Avengers: Doomsday" to głośna produkcja Marvela, której celem jest połączenie prawie wszystkich głównych bohaterów z MCU. I oczywiście, jak to w filmach tej wytwórni bywa, wszyscy oni - jak jeden mąż - będą musieli stawić czoła nowemu złoczyńcy - Doktorowi Doomowi. I właśnie na to zjednoczenie sił i starcie czekają wszyscy widzowie.
Zwiastun Avengers: Doomsday jest naprawdę udany
W zapowiedzi pojawiają się bohaterowie, których zadaniem będzie walka ze złoczyńcą Doktorem Doomem. Czeka na nas prawdziwa uczta i niezłe widowisko. Widzimy na ekranie Thora, który łączy siły z Kapitanem Ameryką. Powróci też wiele zapomnianych postaci, m.in. Profesor Xavier, Cyklop, Gambit i Fantastyczna Czwórka. Czego chcieć więcej?
W postać Doktora Dooma wcieli się Robert Downey Jr. i to właśnie on będzie dążył do przejęcia kontroli nad multiwersum. Jedno jest pewne - będzie się działo (będzie akcja i magia), ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Na film poczekamy jeszcze trochę, ale skoro już mamy tyle konkretów, to oczekiwanie jest znacznie milsze.
Film "Avengers: Doomsday" będzie miał swoją premierę dopiero 18 grudnia 2026.