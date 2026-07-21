Motorola daje 1500 zł. Wakacyjna promocja na smartfony
Motorola ruszyła z wakacyjną promocją na składane smartfony z rodziny Razr. Klienci mogą otrzymać zwrot części wydanych środków – nawet do 1500 zł.
Nowa promocja cashback obejmuje trzy najnowsze smartfony z serii Razr 70 oraz model Razr Fold. W promocji bierze udział także edycja specjalna Razr Fold przygotowana z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
Najnowsza generacja składanych klapkowców Motoroli obejmuje trzy modele. Flagowa motorola Razr 70 Ultra oferuje najwydajniejszy układ Snapdragon 8 Elite, zaawansowany system aparatów oraz wykończenia premium inspirowane materiałami takimi jak Alcantara czy naturalne drewno.
Model Razr 70 Plus łączy wysoką wydajność Snapdragona 8s Gen 3 z atrakcyjniejszą ceną, stanowiąc propozycję dla osób szukających kompromisu pomiędzy flagowymi osiągami a dostępnym budżetem.
Podstawowa motorola Razr 70 to dobrze wyposażony model ze średniej półki, który będzie ciekawym wyborem dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę ze składanymi smartfonami.
Ofertę uzupełnia motorola Razr Fold z ekranem o przekątnej 8,09 cala, model klasy premium i jednocześnie najbardziej zaawansowany składany smartfon w historii marki. Razr Fold łączy flagową specyfikację i ekskluzywne wykończenie z dużymi możliwościami fotograficznymi. Do smartfona dołączany jest rysik. Model dostępny jest także w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji FIFA World Cup 2026 Collection.
Jak działa wakacyjny cashback?
Wakacyjna promocja trwa od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 roku. Po zakupie urządzenia u jednego z biorących udział w akcji partnerów (sklepy oraz operatorzy) i jego rejestracji na stronie internetowej cashback.motopromocja.pl, część wydanych środków wróci na konto klienta. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfonu.
- Motorola Razr 70 (8/256 GB) – cashback 500 zł,
- Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – cashback 750 zł,
- Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – cashback 1000 zł,
- Motorola Razr Fold (16/512 GB) i Motorola Razr Fold FIFA World Cup 2026 Collection (16/512 GB) – cashback 1500 zł.
Szczegółowe warunki promocji oraz jej ograniczenia określa regulamin dostępny na stronie internetowej akcji.