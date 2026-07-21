Motorola daje 1500 zł. Wakacyjna promocja na smartfony

Nowa promocja cashback obejmuje trzy najnowsze smartfony z serii Razr 70 oraz model Razr Fold. W promocji bierze udział także edycja specjalna Razr Fold przygotowana z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

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Najnowsza generacja składanych klapkowców Motoroli obejmuje trzy modele. Flagowa motorola Razr 70 Ultra oferuje najwydajniejszy układ Snapdragon 8 Elite, zaawansowany system aparatów oraz wykończenia premium inspirowane materiałami takimi jak Alcantara czy naturalne drewno.

Motorola RAZR 70 Ultra 0 opinii Motorola RAZR 70 Ultra 0 opinii Ekran 6.96" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Model Razr 70 Plus łączy wysoką wydajność Snapdragona 8s Gen 3 z atrakcyjniejszą ceną, stanowiąc propozycję dla osób szukających kompromisu pomiędzy flagowymi osiągami a dostępnym budżetem.

Motorola RAZR 70 Plus 0 opinii Motorola RAZR 70 Plus 0 opinii Ekran 6.90" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Podstawowa motorola Razr 70 to dobrze wyposażony model ze średniej półki, który będzie ciekawym wyborem dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę ze składanymi smartfonami.

Motorola RAZR 70 0 opinii Motorola RAZR 70 0 opinii Ekran 6.90" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4800mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Ofertę uzupełnia motorola Razr Fold z ekranem o przekątnej 8,09 cala, model klasy premium i jednocześnie najbardziej zaawansowany składany smartfon w historii marki. Razr Fold łączy flagową specyfikację i ekskluzywne wykończenie z dużymi możliwościami fotograficznymi. Do smartfona dołączany jest rysik. Model dostępny jest także w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji FIFA World Cup 2026 Collection.

Motorola RAZR Fold 15 opinii Motorola RAZR Fold 15 opinii Ekran 8.09" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Jak działa wakacyjny cashback?

Wakacyjna promocja trwa od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 roku. Po zakupie urządzenia u jednego z biorących udział w akcji partnerów (sklepy oraz operatorzy) i jego rejestracji na stronie internetowej cashback.motopromocja.pl, część wydanych środków wróci na konto klienta. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfonu.

Motorola Razr 70 (8/256 GB) – cashback 500 zł,

Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – cashback 750 zł,

Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – cashback 1000 zł,

Motorola Razr Fold (16/512 GB) i Motorola Razr Fold FIFA World Cup 2026 Collection (16/512 GB) – cashback 1500 zł.