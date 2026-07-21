Sprzęt

Motorola daje 1500 zł. Wakacyjna promocja na smartfony

Motorola ruszyła z wakacyjną promocją na składane smartfony z rodziny Razr. Klienci mogą otrzymać zwrot części wydanych środków – nawet do 1500 zł. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:19
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Motorola daje 1500 zł. Wakacyjna promocja na smartfony
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Nowa promocja cashback obejmuje trzy najnowsze smartfony z serii Razr 70 oraz model Razr Fold. W promocji bierze udział także edycja specjalna Razr Fold przygotowana z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

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Najnowsza generacja składanych klapkowców Motoroli obejmuje trzy modele. Flagowa motorola Razr 70 Ultra oferuje najwydajniejszy układ Snapdragon 8 Elite, zaawansowany system aparatów oraz wykończenia premium inspirowane materiałami takimi jak Alcantara czy naturalne drewno. 

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Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
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Bateria 4800mAh
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Ofertę uzupełnia motorola Razr Fold z ekranem o przekątnej 8,09 cala, model klasy premium i jednocześnie najbardziej zaawansowany składany smartfon w historii marki. Razr Fold łączy flagową specyfikację i ekskluzywne wykończenie z dużymi możliwościami fotograficznymi. Do smartfona dołączany jest rysik. Model dostępny jest także w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji FIFA World Cup 2026 Collection.

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Ekran 8.09" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
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Jak działa wakacyjny cashback?

Wakacyjna promocja trwa od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 roku. Po zakupie urządzenia u jednego z biorących udział w akcji partnerów (sklepy oraz operatorzy) i jego rejestracji na stronie internetowej cashback.motopromocja.pl, część wydanych środków wróci na konto klienta. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfonu.

  • Motorola Razr 70 (8/256 GB) – cashback 500 zł,
  • Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – cashback 750 zł,
  • Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – cashback 1000 zł,
  • Motorola Razr Fold (16/512 GB) i Motorola Razr Fold FIFA World Cup 2026 Collection (16/512 GB) – cashback 1500 zł.
Motorola Razr 70
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr Fold

Szczegółowe warunki promocji oraz jej ograniczenia określa regulamin dostępny na stronie internetowej akcji.

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telepolis
cashback Motorola Motorola RAZR Fold Motorola Razr 70 Ultra Motorola RAZR 70 Motorola RAZR 70 Plus cashback Motorola
Źródła zdjęć: Telepolis.pl