Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Wielki test aparatów w Foldach

Motorola RAZR Fold

W tym roku Motorola rozszerzyła swoją ofertę składanych smartfonów o model RAZR Fold, będący bezpośrednią konkurencją w stosunku do Foldów Samsunga. Urządzenie zostało wyposażone między innymi w potężny zestaw fotograficzny. Składają się na niego między innymi trzy tylne aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix.

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Główna jednostka wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 828, której towarzyszy jasny obiektyw f/1.6, a także optyczna stabilizacja obrazu. Towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x oraz OIS. Wszystkie aparaty mają autofocus oraz wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

Motorola RAZR Fold 6 opinii Motorola RAZR Fold 6 opinii Ekran 8.09" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Fold7

Składak Samsunga postawiła na sprawdzony, ale lekko już wysłużony zestaw trzech tylnych aparatów. Główna jednostka ma matrycę o rozdzielczości aż 200 Mpix, użytą wcześniej w modelach Galaxy S25 Ultra (nasz test) i Galaxy S25 Edge (nasz test). W komplecie test też aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix z zoomem optycznym 3x.

Podobnie jak w składanej Motoroli, tu również wszystkie wymienione wyżej aparaty mają autofocus, a dwa również optyczną stabilizację obrazu (główny i teleobiektyw). Nie zabrakło tu również sztucznej inteligencji poprawiającej jakość zdjęć, choć jej udział w efekcie końcowym jest inny niż w przypadku Motoroli RAZR Fold.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Fotopojedynek Foldów czas zacząć

Wiemy już, jak fotograficzne zaplecze obu smartfonów wygląda "na papierze", czas więc przyjrzeć się efektom jego pracy. Poniżej znajdziesz 21 par zdjęć, które zostały wykonane w tych samych miejscach oraz w takich samych warunkach, a także przy takich samych ustawieniach. Wszystkie one (z jednym wyjątkiem) są efektem działania trybu automatycznego. Zgodnie z naszą tradycją nie podpisałem, które zdjęcie pochodzi z którego smartfonu, podpisując je nazwami smartfon lewy i smartfon prawy. Wszystkie zdjęcia po lewej są z jednego, a po prawej - z drugiego.

By wygodniej było porównywać zdjęcia, pomniejszyłem je do rozmiaru 1200 x 900 pikseli. Dodatkowo, z oryginalnych zdjęć wyciąłem fragment o wymiarach 800 x 600 pikseli, bez skalowania. Zdjęcia w pełnej, oryginalnej rozdzielczości znajdziesz w galeriach umieszczonych na końcu.

Na lotnisku (główny)

Na lotnisku (teleobiektyw, 30x)

Na lotnisku (teleobiektyw, 3x)

Ratusz (ultraszerokokątny)

Figurki (teleobiektyw, 30x)

Fontanna (główny)

Kancelaria (główny)

Zegarek (teleobiektyw, 3x)

Noc nad rzeką (teleobiektyw, 3x)

Isartor w nocy (główny)

Rynek miejski (szerokokątny)

Na ulicy (główny)

Fontanna i ratusz (teleobiektyw, 3x)

Lampka nocna (główny)

Miasto (główny)

Terminal (ultraszerokokątny)

Z bliska (ultraszerokokątny, makro)

Samuraj (główny, tryb portretowy)

Pokój (ultraszerokokątny)

Obrazy (teleobiektyw, 3x)

Przez okno (główny)

Bonus: filmy 4K@60fps

Poniżej znajdziesz wszystkie zdjęcia z obu smartfonów w pełnej rozdzielczości.

Smartfon lewy:

Smartfon prawy:

Który Fold robi lepsze zdjęcia?

Pora na wybranie Folda, który bardziej nadaje się do fotografii mobilnej. Które urządzenie, Twoim zdaniem, robi lepsze zdjęcia? Czy jest to smartfon lewy, czy może raczej smartfon prawy?