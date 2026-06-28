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Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć

Dwa tygodnie temu porównywałem zdjęcia zrobione aparatami w składakach Motoroli i Samsunga. Czas na wyniki głosowania Czytelników.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:28
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Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć
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Motorola RAZR Fold vs Samsung Galaxy Z Fold7

Zanim przejdziemy do wyników, zerknijmy na fotograficzny arsenał obu porównywanych smartfonów. Motorola RAZR Fold ma z tyłu trzy aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Główna jednostka wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 828, której towarzyszy jasny obiektyw f/1.6, a także optyczna stabilizacja obrazu. Towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x oraz OIS. Wszystkie aparaty mają autofocus oraz wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

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Motorola RAZR Fold
9 opinii
Motorola RAZR Fold

Motorola RAZR Fold
9 opinii
Ekran 8.09" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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Motorola RAZR Fold

Zobacz: Motorola RAZR Fold ma to, czego brakuje składanym Samsungom (test)

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Samsung w głównym aparacie postawił na matrycę o rozdzielczości aż 200 Mpix, dość jasny obiektyw f/1.7 oraz optyczną stabilizację obrazu. W komplecie jest też 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 10-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x i OIS. Również w Galaxy Z Fold7 wszystkie tylne aparaty mają autofocus.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
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Samsung Galaxy Z Fold7

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Który Fold robi lepsze zdjęcia?

Jak zwykle, decyzję w sprawie wyboru lepszego smartfonu do zdjęć zostawiliśmy Czytelnikom TELEPOLIS.PL. Przez minione dwa tygodnie mogliście wskazać, czy lepsze zdjęcia robi Motorola RAZR Fold czy może jednak Samsung Galaxy Z Fold7. Zdjęcia nie były jednak podpisane konkretnymi urządzeniami, by niczego nie sugerować.

Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć

Tym razem zwycięzca jest oczywisty, wygrywając z mniej więcej z przewagą 8:1. Większość głosów Czytelników otrzymał smartfon prawy. I w sumie nie powinno to nikogo dziwić.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów
Smartfon lewy 13 10,7%
Smartfon prawy 101 83,5%
Nie wiem, ciężko wybrać 7 5,8%
Razem 121 100%
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Czytelnicy zdecydowali, że zwycięzcą fotopojedynku został smartfon prawy, czyli Motorola RAZR Fold. To nie pierwszy raz, gdy możliwości fotograficzne Samsunga okazały się gorsze od chińskiej konkurencji.

Wszystkie porównywane zdjęcia znajdziesz w naszym fotopojedynku.

Image
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl