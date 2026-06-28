Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć

Motorola RAZR Fold vs Samsung Galaxy Z Fold7

Zanim przejdziemy do wyników, zerknijmy na fotograficzny arsenał obu porównywanych smartfonów. Motorola RAZR Fold ma z tyłu trzy aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Główna jednostka wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 828, której towarzyszy jasny obiektyw f/1.6, a także optyczna stabilizacja obrazu. Towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x oraz OIS. Wszystkie aparaty mają autofocus oraz wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

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Motorola RAZR Fold 9 opinii Motorola RAZR Fold 9 opinii Ekran 8.09" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung w głównym aparacie postawił na matrycę o rozdzielczości aż 200 Mpix, dość jasny obiektyw f/1.7 oraz optyczną stabilizację obrazu. W komplecie jest też 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 10-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x i OIS. Również w Galaxy Z Fold7 wszystkie tylne aparaty mają autofocus.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Który Fold robi lepsze zdjęcia?

Jak zwykle, decyzję w sprawie wyboru lepszego smartfonu do zdjęć zostawiliśmy Czytelnikom TELEPOLIS.PL. Przez minione dwa tygodnie mogliście wskazać, czy lepsze zdjęcia robi Motorola RAZR Fold czy może jednak Samsung Galaxy Z Fold7. Zdjęcia nie były jednak podpisane konkretnymi urządzeniami, by niczego nie sugerować.

Tym razem zwycięzca jest oczywisty, wygrywając z mniej więcej z przewagą 8:1. Większość głosów Czytelników otrzymał smartfon prawy. I w sumie nie powinno to nikogo dziwić.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów Smartfon lewy 13 10,7% Smartfon prawy 101 83,5% Nie wiem, ciężko wybrać 7 5,8% Razem 121 100% Pokaż więcej

Czytelnicy zdecydowali, że zwycięzcą fotopojedynku został smartfon prawy, czyli Motorola RAZR Fold. To nie pierwszy raz, gdy możliwości fotograficzne Samsunga okazały się gorsze od chińskiej konkurencji.