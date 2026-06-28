Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć
Dwa tygodnie temu porównywałem zdjęcia zrobione aparatami w składakach Motoroli i Samsunga. Czas na wyniki głosowania Czytelników.
Motorola RAZR Fold vs Samsung Galaxy Z Fold7
Zanim przejdziemy do wyników, zerknijmy na fotograficzny arsenał obu porównywanych smartfonów. Motorola RAZR Fold ma z tyłu trzy aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Główna jednostka wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 828, której towarzyszy jasny obiektyw f/1.6, a także optyczna stabilizacja obrazu. Towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x oraz OIS. Wszystkie aparaty mają autofocus oraz wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.
Samsung w głównym aparacie postawił na matrycę o rozdzielczości aż 200 Mpix, dość jasny obiektyw f/1.7 oraz optyczną stabilizację obrazu. W komplecie jest też 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 10-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x i OIS. Również w Galaxy Z Fold7 wszystkie tylne aparaty mają autofocus.
Który Fold robi lepsze zdjęcia?
Jak zwykle, decyzję w sprawie wyboru lepszego smartfonu do zdjęć zostawiliśmy Czytelnikom TELEPOLIS.PL. Przez minione dwa tygodnie mogliście wskazać, czy lepsze zdjęcia robi Motorola RAZR Fold czy może jednak Samsung Galaxy Z Fold7. Zdjęcia nie były jednak podpisane konkretnymi urządzeniami, by niczego nie sugerować.
Tym razem zwycięzca jest oczywisty, wygrywając z mniej więcej z przewagą 8:1. Większość głosów Czytelników otrzymał smartfon prawy. I w sumie nie powinno to nikogo dziwić.
|Odpowiedź wybrana w ankiecie
|Liczba głosów
|% głosów
|Smartfon lewy
|13
|10,7%
|Smartfon prawy
|101
|83,5%
|Nie wiem, ciężko wybrać
|7
|5,8%
|Razem
|121
|100%
Czytelnicy zdecydowali, że zwycięzcą fotopojedynku został smartfon prawy, czyli Motorola RAZR Fold. To nie pierwszy raz, gdy możliwości fotograficzne Samsunga okazały się gorsze od chińskiej konkurencji.
Wszystkie porównywane zdjęcia znajdziesz w naszym fotopojedynku.