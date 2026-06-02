Vivo X300 Ultra sprawdzony przez DxOMark. Wypadł gorzej niż Pro

Optyka i matryce w nowym smartfonie Vivo

W modelu Vivo X300 Ultra zastosowano rzadkie na rynku rozwiązanie. Główny aparat otrzymał obiektyw o ekwiwalencie ogniskowej 35 mm. Jego fizyczna długość wynosi 11,55 mm. Jest to najwyższa wartość w historii tego typu sprzętu. Taka specyfikacja zmienia pole widzenia aparatu, co wymaga od użytkownika innej odległości przy kadrowaniu.

Urządzenie ma również teleobiektyw peryskopowy. Wykorzystuje on sensor o rozdzielczości 200 megapikseli. Ogniskowa dla tego obiektywu wynosi 85 mm, co pomaga w rejestrowaniu detali z dużej odległości. Przybliżenie obrazu następuje bez pogorszenia jakości. Testy w laboratorium pokazały wysoką szczegółowość zdjęć na długim dystansie.

Trzecim elementem na tylnym panelu jest aparat ultraszerokokątny. Korzysta on z matrycy w rozmiarze 1,28 cala o rozdzielczości 50 Mpix. Producent zaktualizował też główne oprogramowanie systemu foto. Kolory na fotografiach mają obecnie stonowany charakter. Firma odeszła od mocnego nasycenia barw, co pozwala uzyskać neutralny i poprawny obraz.

Rejestrowanie wideo oraz zdjęcia nocne

Smartfon wprowadza rozszerzone opcje nagrywania filmów. Sprzęt zapisuje wideo w rozdzielczości 4K z prędkością 120 klatek na sekundę. Opcja ta obsługuje format Dolby Vision. Działanie tej technologii zwiększa rozpiętość tonalną poszczególnych kadrów. Oprogramowanie udostępnia też filtry kinowe dla obiektywów. Zmieniają one profil kolorystyczny zapisywanych plików graficznych i wideo.

Urządzenie przetestowano pod kątem działania w nocy. Główny sensor zmniejsza szum cyfrowy na ciemnych obszarach fotografii. Sceny miejskie uchwycone po zmroku mają ostre kontury budynków. Tryb nocny wspomagają ulepszone algorytmy przetwarzania danych. Teleobiektyw utrzymuje wyraźne granice obiektów przy braku światła słonecznego. Obraz w pliku wynikowym pozostaje jasny i czytelny.

Działanie trybu portretowego i przedniego aparatu

Analiza objęła działanie oprogramowania w trybie portretowym. Obiektyw wiernie odwzorowuje naturalny odcień ludzkiej skóry. System urządzenia prawidłowo odcina fotografowaną postać od tła. Krawędzie rozmycia są spójne i wolne od błędów. Sprzęt zapisuje widoczną fakturę ubrań oraz rysy twarzy. Tło zostaje w płynny sposób pozbawione ostrości.

Aparat na froncie urządzenia zyskała system automatycznego ustawiania ostrości. Funkcja ta pozwala na poprawne nagrywanie materiałów z prędkością 60 klatek na sekundę w standardzie 4K. Fotografie z przedniego obiektywu cechuje duża ostrość i brak zniekształceń. Oprogramowanie wbudowane w aplikację aparatu działa subtelnie. Mechanizmy korekcyjne nie zmieniają struktury twarzy osoby na zdjęciu.

Werdykt: 170 punktów

Smartfon Vivo X300 Ultra zdobył ostatecznie 170 punktów, co dało mu trzecie miejsce w rankingu, tuż za Vivo X300 Pro (171 punktów, nasz test). Liderem zestawienia wciąż pozostaje Huawei Pura 80 Ultra, który ma na koncie 175 punktów.

Zalety aparatów w Vivo X300 Ultra:

Doskonała wydajność w fotografii portretowej: naturalne odcienie skóry, przetwarzanie obrazu, które naturalnie podkreśla fotografowany obiekt, oraz jeden z najlepszych trybów portretowych dostępnych obecnie na rynku.





Wybitne możliwości przybliżania (zoom): najwyższej klasy system teleobiektywu zapewniający wyjątkowe zachowanie szczegółów nawet z dużej odległości, deklasujący większość konkurentów.





Wysoka jakość obrazu w jasnym oświetleniu: ostre zdjęcia, niski poziom szumów i ogólnie przyjemny dla oka wygląd zarówno krajobrazów, jak i portretów.





Doskonałe zachowanie szczegółów: połączone z naturalnym i przyjemnym ogólnym wyglądem zdjęć z aparatu ultraszerokokątnego.

Wady aparatów w Vivo X300 Ultra:

Niespójne działanie w trudnych warunkach: ekspozycja, kolory i ostrość mogą się wahać, szczególnie w słabym oświetleniu oraz podczas nagrywania wideo.





Ograniczenia w słabym oświetleniu: podwyższony poziom szumów, widoczne artefakty (takie jak poświata), a także nienaturalne tekstury generowane przez sztuczną inteligencję, które negatywnie wpływają na jakość obrazu w trudnych scenach.





Sporadyczne artefakty wynikające z nadmiernego przetwarzania: ulepszanie obrazu napędzane przez AI może czasami dawać nienaturalne efekty, szczególnie w przypadku twarzy i drobnych tekstur w wymagających warunkach, takich jak słabe oświetlenie lub silne światło padające zza obiektu (pod światło).