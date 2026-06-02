Apple naprawia ładowanie w iPhone'ach. Zainstaluj iOS 26.5.1

Kto musi zainstalować iOS 26.5.1?

Aktualizacja iOS 26.5.1 pojawiła się trzy tygodnie po premierze wersji iOS 26.5. Nowe oprogramowanie nie wprowadza dodatkowych funkcji, lecz zostało stworzone tylko w jednym celu. Ma wyeliminować wykryty błąd systemowy.

Nowa wersja systemu nie trafi na wszystkie smartfony Apple'a. Producent udostępnił ją wyłącznie dla modeli iPhone Air oraz dla całej linii iPhone 17. Posiadacze starszych telefonów nie otrzymają tego uaktualnienia.

Instalacja oprogramowania odbywa się bezprzewodowo. Użytkownicy zgodnych modeli mogą pobrać system w standardowy sposób. Wystarczy wejść w Ustawienia, wybrać zakładkę Ogólne, a następnie kliknąć pozycję Uaktualnienia.

Na czym polegał problem z baterią?

Oficjalna lista zmian przygotowana przez Apple wyjaśnia powód wydania tej poprawki. iOS 26.5.1 usuwa błąd związany z ładowaniem przewodowym. Wada ta uniemożliwiała uzupełnianie energii za pomocą kabla.

To uaktualnienie rozwiązuje problem, który u niewielkiej grupy użytkowników może uniemożliwiać ładowanie przewodowe modeli iPhone Air i iPhone 17, gdy bateria jest prawie całkowicie rozładowana. informuje Apple w komunikacie

Problem pojawiał się w momencie, gdy bateria telefonu była już niemal całkowicie rozładowana. To właśnie wtedy urządzenie odmawiało współpracy z ładowarką. Apple zaznacza, że usterka dotyczyła tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Poprawki dla komputerów i nadchodzące nowości

W tym samym czasie firma z Cupertino wydała także system macOS 26.5.1 dla komputerów Mac. Ta aktualizacja naprawia błąd, który dotyczył środowisk biznesowych. Komputery wyposażone w procesor M5 potrafiły się niespodziewanie wyłączyć.

Działo się tak podczas korzystania z niektórych rozszerzeń sieciowych do filtrowania zawartości. Poprawka usuwa tę niestabilność.